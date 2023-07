Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono fidanzati?/ Una domanda mette in imbarazzo l’ex Amici

Mattia Zenzola e Benedetta Vari si stanno frequentando?

Da quando Amici è finito, Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono al centro del gossip. I due ballerini, nel corso del serale del talent show, hanno sempre ballato insieme instaurando un legame importante. Concluso Amici, Mattia e Benedetta hanno continuato a vedersi esibendosi insieme nei vari eventi. Negli scorsi giorni, i due ballerini sono stati più volte pizzicati insieme in atteggiamenti amichevoli e che hanno scatenato rumors sul loro rapporto. Sono sempre di più i fan convinti che tra loro ci sia più di un’amicizia e che abbiano cominciato a frequentarsi davvero.

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, a parlare della situazione è lo stesso Mattia Zenzola che, nel corso di un’intervista, ha ricevuto una domanda specifica sul suo stato sentimentale non nascondendo l’imbarazzo.

Mattia Zenzola e il suo rapporto con Benedetta Vari

Mattia Zenzola è stato ospite all’Hawaii Park di Frosinone e il conduttore dell’evento gli ha chiesto se fosse fidanzato. Una domanda che ha scatenato un forte imbarazzo nel ballerino che ha provato a sviare rispondendo senza entrare nello specifico del suo stato attuale.

“Se mi sono fidanzato? Ma perché mi fate queste domande cattive? Allora, io, io, sto vivendo in pieno tutto quello che la vita mi sta dando. E quindi… e quindi facendo ciò non ti sbagli mai. Poi è un periodo della mia vita bellissimo e io sono, sono grato alla vita. Perché lo dico sempre, la vita è davvero un dono prezioso, quindi va vissuta al meglio e va anche trattata bene. Quindi al momento sto vivendo appieno tutto quello che sto ricevendo, tutto l’amore che sto ricevendo da queste bellissime persone”, le parole di Zenzola che, parlando effettivamente di Benedetta, ha aggiunto, come riporta Biccy, – “Siamo molto legati e quando facciamo eventi e serate stiamo benissimo. Quando fai qualcosa con qualcuno al quale vuoi bene è tutto più bello”.

