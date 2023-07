Mattia Zenzola rompe il silenzio su Benedetta Vari/ L’ex Amici: “C’è sintonia tra noi. Siamo tanto legati…”

Mattia Zenzola e il rapporto con Benedetta Vari

Mattia Zenzola, in un’intervista rilasciata a Libero, parla del rapporto con Benedetta Vari. I due ballerini hanno condiviso l’esperienza al serale di Amici 2023 ballando sempre in coppia. Tra i due è così nato un rapporto speciale che continua anche ora che il talent show di Maria De Filippi è finito. Sui social si mostrano spesso insieme e molto complici, ma qual è la natura effettiva del loro rapporto? “C’è tanta sintonia. Nella vita non ho mai avuto tante persone, oltre mamma e papà, che si sono prese cura di me. Lei è una persona che c’è per me, e viceversa, e questa cosa mi piace tanto”, racconta Mattia Zenzola.

Amici 22, Mattia Zenzola tradisce Benedetta Vari?/ Il nuovo bacio con Carola Puddu infiamma il gossip e...

Il ballerino, tuttavia, non si sbilancia anche se ammette di stare davvero bene con Benedetta e di amare la sua compagnia: “Siamo tanto legati e stiamo bene insieme quando facciamo delle serate, ci divertiamo. Le giornate sono più belle quando le passi con qualcuno con cui c’è sintonia, tutto qua. Poi c’è anche il fattore artistico che ci lega ancora di più, questo vuol dire tanto”.

Amici 22, Mattia Zenzola: emozioni al tramonto con Benedetta Vari/ Il video di coppia manda il web in tilt

Il futuro professionale di Mattia Zenzola

Non c’è solo la sfera privata nella vita di Mattia Zenzola, ma anche quella professionale. Con la partecipazione ad Amici e la successiva vittoria, il ballerino ha realizzato un sogno. Tuttavia, il giovane danzatore non nasconde di avere ancora tanti sogni professionali da realizzare e tra questi c’è anche quello di poter restare nella famiglia di Amici come professionista.

“Come ho sempre detto, il mio sogno più grande l’ho realizzato. Dopo avere avuto la fortuna di fare questa esperienza e di averla conclusa in questo modo. Vorrei realizzare tanti progetti: sarebbe bello continuare a far parte della famiglia di Amici”, ha concluso.

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari una coppia in gran segreto?/ L'Instagram story insinua il dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA