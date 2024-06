Maturità 2024, nomi commissari esterni escono oggi?/ Attesa pubblicazione online degli elenchi, i compensi

I nomi dei commissari esterni per la Maturità 2024 potrebbero arrivare a breve, anche oggi, intanto sono certi i compensi che percepiranno, anche perché sono fermi dal 2007. Ammonta a 911 euro se la commissione è con due classi, altrimenti è ridotto della metà. Il commissario interno percepisce 399 euro, ma se è coinvolto in più commissioni e/o classi, allora ha diritto a una quota aggiuntiva. C’è poi il presidente che percepisce un compenso di 1.249,00 euro, suscettibile di taglio della metà se opera in una commissione con una sola classe, mentre l’eventuale sostituto ha diritto ha una maggiorazione del 10%.

Non sono previsti compensi invece per il segretario della sottocomissione, docenti di sostegno o in sorveglianza durante le prove scritte. Agli studenti dell’ultimo anno però in questo momento interessa sapere chi sono i commissari esterni della Maturità 2024, i loro nomi, la cui pubblicazione sembrava potesse avvenire nei giorni scorsi, ma così non è stato. Oggi però potrebbe essere il giorno giusto, quello della fine dell’attesa.

MATURITÀ, OGGI FINISCE L’ATTESA PER I NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI 2024?

La speranza che i nomi dei commissari esterni uscissero entro il 31 di maggio 2024 si è rivelata vana, invece dovrebbe essere lunedì 3 giugno il giorno giusto: questa è anche l’ipotesi di Studenti.it, uno dei siti che ha dovuto rivedere le previsioni in questi giorni di attesa. Ora l’ipotesi è che l’elenco con i nominativi possa comparire a breve sul sito del MIM, quindi l’attenzione è tutta rivolta al motore di ricerca nella speranza di vedere i nomi. Ma è bene precisare che potrebbero arrivare prima in segreteria che sul sito in questione. Finora sono usciti i nomi dei presidenti delle commissioni per la Maturità, il 13 maggio 2024, ma non sono abbinati alle commissioni, oggi però la situazione potrebbe cambiare e l’attesa potrebbe finire per i maturandi.











