Maturità 2024, vietati a studenti smartphone, pc e smartwatch/ Nota del MIM: “Pena l’esclusione dall’esame”

In vista della maturità 2024, che scatterà il prossimo mese, il ministero dell’istruzione ha diffuso una nota per fare chiarezza in merito agli “adempimenti di carattere operativo e organizzativo” riguardanti lo stesso esame di stato, soprattutto per quanto riguarda “invio plico telematico, utilizzo locali, strumenti e divieti”. Si legge, nella nota preposta, che i locali che verranno scelti per sostenere l’esame di maturità 2024 dovranno essere idonei allo svolgimento degli stessi esami dal punto di vista della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene. Viene inoltre specificato che gli stessi dovranno essere dignitosi e accoglienti, facendo sì che venga offerta una immagine della scuola che sia decorosa e consona all’importanza dello stesso esame di stato di quinta superiore.

Nomi commissari esterni Maturità 2024, quando escono?/ Le ipotesi sulla data di pubblicazione degli elenchi

Qualora i locali alla fine risultassero insufficienti o inidonei, bisognerà fare in modo di individuare eventuali altri locali in tempo utile, “anche appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, che abbiano i requisiti sopra indicati”, precisa la nota del ministero. Per quanto riguarda la sicurezza dei locali utilizzati per svolgere l’esame, bisognerà fare in modo che gli accessi abbiano serrature e chiavi perfettamente funzionanti, ed inoltre, ogni Commissione dovrà predisporre un armadio metallico per custodire i documenti riguardanti i candidati, ma anche atti, elaborati, registri e altri incartamenti vari inerenti gli esami di maturità.

Maturità 2024, nomi commissari esterni escono domani?/ Le ipotesi sulla data di pubblicazione e i precedenti

MATURITÀ 2024, LA NOTA DEL MIM SULLE INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI

Nei locali ci dovranno essere anche fotocopiatrici che siano perfettamente funzionanti per fare in modo che le tracce delle prove scritte vengano riprodotte “un numero di esemplari esattamente corrispondente al fabbisogno dei candidati assegnati a ciascuna Commissione”. Le Commissioni dovranno poter collegarsi alla rete internet, nonché utilizzare le stampanti in uso nelle scuole, sempre online. Alle stesse dovrà essere messo a disposizione, per esigenze varie, anche telefono, fax ed eventuali altre attrezzature e mezzi di comunicazioni.

Prima prova maturità 2024: come farla bene?/ L'esperta consiglia gli studenti: "Fondamentale non strafare"

Sempre la nota specifica che dovrà “Essere assicurata un’attività continua e puntuale di assistenza e di supporto alle Commissioni, garantendo, con un’adeguata preventiva programmazione, la presenza e la collaborazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario presente in ciascuna istituzione scolastica nell’assolvimento, per la parte di rispettiva competenza, degli specifici e delicati compiti connessi allo svolgimento delle operazioni di esame”.

MATURITÀ 2024, VIETATO L’USO DI SMARTPHONE, PC E SMARTWATCH: COSA DICE IL MINISTERO

Attenzione in particolare ai divieti per i candidati, in quanto gli stessi non potranno utilizzare durante l’esame di maturità 2024 i telefoni cellulari, smartphone ma anche smartwatch nel corso delle prove scritte, ma in generale è assolutamente vietato l’utilizzo di dispositivi di qualsiasi natura che permettano di “consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente”.

Divieto assoluto anche di utilizzare apparecchi elettronici portatili come palmari o personal computer che possano collegarsi con l’esterno o via wireless. Chiunque violasse queste disposizioni verrà escluso da tutte le prove dell’esame, con l’obbligo quindi di ripetere l’anno. Sarà compito di presidenti e commissari vigilare che venga rispettato questo divieto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA