Nomi commissari esterni Maturità 2024, quando escono?/ Le ipotesi sulla data di pubblicazione degli elenchi

La prima data da depennare è quella del 31 maggio: i nomi dei commissari esterni per la Maturità 2024 non sono usciti in anticipo, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi, ma questo non vuol dire che oggi non ci possano essere sorpresi. Ad esempio, il sito del Ministero dell’Istruzione viene preso d’assalto, in particolare il motore di ricerca relativo alle commissioni: a tal proposito, Studenti.it segnala che è in manutenzione dal 31 maggio, quindi l’ipotesi fatta dal sito è che i nominativi verranno resi noti lunedì 3 giugno. Potrebbe essere questo il giorno giusto per la pubblicazione dei nomi.

Ci sono probabilmente studenti già pronti a chiedere informazioni alle proprie scuole, visto che gli elenchi verranno resi noti prima in segretaria, indicativamente entro il prossimo weekend. La cosa certa è che al momento non ci sono notizie ufficiali riguardo la data in cui verranno pubblicati questi nomi per la Maturità 2024, ma visto che viene ritenuto improbabile un annuncio nella giornata di oggi, allora potrebbe essere rimandato tutto alla prossima settimana.

NOMI COMMISSARI ESTERNI: LAVORI IN CORSO SUL SITO DEL MINISTERO…

Non è ancora chiaro quando usciranno i nomi dei commissari esterni della Maturità 2024, ma almeno sono definite le modalità in cui verranno pubblicati. Le liste verranno pubblicate sul motore di ricerca predisposto dal sito del Ministero dell’Istruzione, che attualmente risulta in manutenzione verosimilmente perché ci sono “lavori in corso” per quanto riguarda la comunicazione dei nomi. Le liste vengono mandate alle scuole, quindi ci si può rivolgere anche in segreteria.

La tradizione vuole che metà della Commissione d’esame sia composta da commissari esterni, provenienti cioè da altre scuole, quindi tre docenti saranno interni, altrettanti esterni, a cui si aggiunge il presidente di commissione, anche lui esterno. Sapere i loro nomi e chi sono è fondamentale per provare a cercare informazioni utili su di loro e sulle loro materie di insegnamento, provando a placare la loro ansia in vista della Maturità 2024.

