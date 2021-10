Maura Iandoli e Anna, moglie e figlia Ciro Priello/ Video-dedica della bimba con…

Mentre Ciro Priello spopola (o, in alternativa, divide i fan per la sua controversa interpretazione di Freddie Mercury) nell’ultima puntata di “Tale e Quale Show”, i riflettori si accendono anche sulla sua famiglia: infatti lo youtuber e attore comico napoletano classe 1986 salito alla ribalta con i The Jackal, è da tempo sposato e ha pure una bellissima bimba ma solo nell’ultimo periodo si è scoperto qualche dettaglio in più sulla sua vita privata, dal momento che in precedenza lo stesso Priello e la compagna, Maura Iandoli, pur molto attivi entrambi sui social, avevano mantenuto una certa riservatezza sulla loro vita famigliare.

Ma chi è Maura Iandoli, la donna che sta con Ciro Priello oramai da anni e circa cinque anni fa l’ha reso padre della piccola Anna? Nonostante non si conosca con precisione l’età della compagna di uno degli ideatori del progetto The Jackal e recente trionfatore del format “LOL – Chi ride è fuori”, Maura pare abbia fra i 30 e i 35 anni, dunque è praticamente quasi coetanea del suo compagno e nella vita oltre a essere un’apprezzata influencer e blogger, con un seguito cresciuto indipendentemente dalla notorietà di Ciro, lavora anche come speaker radiofonica. Come lo stesso Priello, anche la Iandoli ha alle spalle degli studi in campo artistico, essendosi cimentata non solo nel canto e nella recitazione ma pure nel ballo. Questo l’ha portata a comparire in alcuni sketch video del gruppo partenopeo, senza dimenticare, stando a quanto si apprende, la sua passione per la psicologia, sfociata poi nel progetto “Che ne dice Freud?”.

CHI SONO MAURA IANDOLI E ANNA, MOGLIE E FIGLIA DI CIRO PRIELLO?

Come accennato, su Instagram la Iandoli è una vera e propria influencer con un seguito di oltre 52mila fan ed è su questa piattaforma che aveva lanciato proprio il suo format legato alla psicologia e in cui affronta in modo abbastanza originale una materia ostica ai più. Tuttavia, gran parte della vita di Ciro e Maura è dedicata alla piccola Anna, che da un po’ di tempo compare pure negli scatti social e in alcuni video della coppia: come è accaduto di recente quando Maura sul suo account Instagram ha postato una foto della figlia con un tenero disegno in mano. “Anna ha appena scritto ‘Ciro Maura Napoli’ da sola e mi sento come quando ha camminato per la prima volta” si legge nel post della mamma che oltre a questa tenera didascalia ha allegato anche una breve clip in cui mostra la bimba, armata di quadernone e colori, a scrivere la dedica per il papà.

La dedica, ça va sans dire, è dovuta al fatto che Priello in questo periodo è gioco forza lontano da casa per via della partecipazione a “Tale e Quale Show”: infatti anche in precedenza la donna aveva rivolto un pensiero speciale al marito rivelando che loro due di foto insieme non ne hanno poi così tante, ma questo è dovuto anche al fatto che “basta guardarci e ci scattiamo foto con gli occhi”, aveva scritto Maura, raccontando ai suoi follower come conosca a memoria il viso di Ciro e tutte le sue espressioni, prima di ricordargli che lei e Anna sono a casa ad aspettarlo e che “quanti progetti ancora abbiamo” riferendosi al futuro e al fatto che entrambi sono due persone in costante movimento, sia dal punto di vista professionale ma anche per così dire ‘emozionale’.

