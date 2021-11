Maura Iandoli e Anna, moglie figlia Ciro Priello/ Da The Jackal all’amore

Maura Iandoli e Anna sono la moglie la figlia di Ciro Priello dei The Jackal. L’attore e comico, reduce dalla partecipazione al varietà di successo “Tale e Quale Show” sta vivendo un momento di grandissima popolarità. Una gioia che condivide proprio con la moglie Maura che, proprio come lui, ha una grandissima passione per il mondo dello spettacolo. Maura, infatti, ha studiato recitazione, canto e ballo, anche se il suo mestiere è tutto altro! La moglie di Ciro Priello, infatti, è una blogger di successo, ma lavora anche come speaker radiofonica e si occupa di un format dal titolo “Che ne dici Freud?” dedicato alla psicologia.

Un format nato proprio da un’idea di Maura che, durante il lungo periodo di lockdown causato dal Covid-19, si è inventata qualcosa di davvero pazzesco! “Ho pensato che come me potevano starci altre persone e potevamo darci supporto a vicenda” – ha detto la donna – “stavo male, eravamo in zona rossa e in piena pandemia, ho pensato che come me potevano starci altre persone e potevamo darci supporto a vicenda e ci tenevo che ci fosse una figura professionale e indicata a fare da faro”.

Maura Iandoli e Ciro Priello: c’è anche dietro i The Jackal

E’ un grande amore quello tra Maura Iandoli e Ciro Priello. Oltre a condividere la vita privata, la coppia si è trovata anche a collaborare insieme nel progetto The Jackal. In pochi lo sanno che dietro il grande successo dei The Jackal c’è anche lo zampino di Maura che per un lasso di tempo ha collaborato con il gruppo comico nato a Napoli nel 2005 e diventato noto principalmente grazie all’omonimo canale YouTube fondato nel 2006.

Per diverso tempo, infatti, moglie e marito hanno lavorato fianco a fianco dietro la macchina da presa per il gruppo comico recitando anche insieme a volte. Maura e Ciro era già una coppia quando hanno unito anche il loro percorso professionale. Convivono da circa sei anni e dal loro amore è nata la loro gioia più grande: la piccola Anna.

