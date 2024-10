Maura Vitali: il discusso ritorno a Uomini e Donne

Il ritorno di Maura Vitali a Uomini e Donne scatena la discussione nella puntata del 3 ottobre 2024. La dama che, nella scorsa stagione lasciò il programma con Gianluca Rocchettti, tornata single da qualche mese, dopo aver visto Mario in tv, ha chiamato la redazione per conoscerlo. “Vorrei conoscerti, mi hai incuriosito, mi piacerebbe conoscere le tue abitudini…”, spiega la dama.

“Le sue abitudini, le conosciamo!”, commenta Tina Cipollari facendo riferimento alla precedente esperienza di Mario come corteggiatore di Ida Platano. L’arrivo di Maura mette in evidenze difficoltà Mario avendo conosciuto l’ex di lei, Gianluca Rocchetti, nella scorsa stagione del programma. Dopo averci pensato molto, Mario prende una decisione: “Non faccio un torto a nessuno se tengo Maura, quindi può rimanere…”. Poi il cavaliere napoletano e Maura si concedono un ballo in studio.

L’accusa di Barbara De Santi e Tina Cipollari a Maura Vitali

Dopo il ballo, Mario Cusitore chiede un’opinione a Morena e Margherita le dame con cui sta uscendo ma scatena la dura reazione di Tina Cipollari “Ma perché devi fare ‘ste sceneggiate, perché devi fare per forza l’onesto!?”, sbotta la bionda opinionista. Nella discussione tra il 45enne napoletano e Tina Cipollari s’intromette Barbara De Santi che non crede al reale interesse di Maura nei confronti di Mario. “Quando Mario era a casa, non eri interessata. Ora che Mario è qui, sei interessata…”, la frecciatina della De Santi.

Tina, inoltre, interviene ancora e, a sua volta, punzecchia Maura ammettendo di avere la stessa opinione di Barbara: “Tu sei un’altra che cerca solo visibilità”, conclude l’opinionista che non vede positivamente il ritorno di Maura che, tuttavia, preferisce non replicare godendosi la scelta di Mario di tenerla per conoscerla meglio. La nuova avventura nel dating show di canale 5 di Maura, dunque, non comincia nel migliore dei modi.