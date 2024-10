Maura Vitali: dalla storia con Gianluca Rocchetti al ritorno a Uomini e Donne

Maura Vitali, ex dama del trono over di Uomini e Donne, torna in trasmissione nella puntata in onda oggi, giovedì 3 ottobre 2024. Nell’annunciare la sua presenza, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Mario Cusitore spiegando che Maura ha già partecipato al programma e che, essendo tornata single, ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscere lui. Maura, infatti, è stata una dama della scorsa edizione. E’ titolare di un centro estetico a Brindisi ed è mamma di due figli nati dalla relazione con l’ex calciatore Antonio Benarrivo. A Uomini e Donne, poi, ha conosciuto Gianluca Rocchetti con cui ha deciso di lasciare il programma.

La loro storia, però, è finita pochi mesi fa come ha spiegato l’ex cavaliere in un’intervista rilasciata a Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni. “Ci siamo sentiti fino a due giorni fa… sono stato una pedina per il suo gioco!” – ha detto Gianluca Rocchetti che, poi, sulla scelta di Maura di corteggiare Mario, ha aggiunto – “Parlava male di lui fino a ieri, questa è l’unica mossa che le rimaneva per tornare!”.

Maura Vitale e la conoscenza con Mario Cusitore: cosa accade a Uomini e Donne

Maura Vitali torna in studio non per rimettersi in gioco come dama del trono over di Uomini e Donne, ma esclusivamente per conoscere Mario Cusitore. Dopo averlo visto da casa, la dama ha deciso di chiamare la redazione per conoscerlo. Il corteggiatore napoletano, visibilmente colpito dalla sua bellezza, decide di farla restare per cominciare a conoscerla.

Nella prossime puntate di Uomini e Donne, tra Mario e Maura ci sarà un’accesa discussione dovuta proprio all’intervista rilasciata da Gianluca Rocchetti a Lorenzo Pugnaloni. Le incomprensioni tra i due porteranno così alla scelta di Mario di chiudere la frequentazione portando Maura a lasciare nuovamente la trasmissione.

