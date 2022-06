Maurizio Casagrande, chi è?/ Carriera e la verità sullo scandalo con Raffaella Carrà

Chi è Maurizio Casagrande? Carriera, vita privata e lo scandalo su Raffaella Carrà

Maurizio Casagrande, comico e attore napoletano. Classe 1931, appassionato di musica sin da bambino, si iscrive al conservatorio ma poi decide di proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo. I suoi primi anni di cinema sono legati a Vincenzo Salemme, fece il suo esordio con il film “L’amico del cuore” e dopo anni di successo cinematografico e popolarità, anche grazie alla fiction “Carabinieri”, mostra le sue doti comiche e da conduttore nel programma “Da nord a sud” (nel 2006). Di recente era diventato un ospite frequente di “Stasera tutto è possibile”, programma condotto da Stefano De Martino.

Gigi D'Alessio, Uno Come Te 30 anni insieme/ Diretta concerto Rai 1, scaletta e ospiti

Riguardo alla sua vita privata, secondo Wikipedia, Maurizio ha convissuto per 10 anni insieme all’attrice Tiziana Di Giacomo, i due non hanno mai avuto figli e nel 2021 hanno deciso di lasciarsi. Quando è morta la grande Raffaella Carrà, Maurizio su un post nel suo profilo Instagram ha sentito la necessità di dichiarare che lo scandalo della presunta relazione tra suo padre e la cantante, diffuso da Novella 2000, era solo una montatura giornalistica e che era stato proprio il padre a confessarglielo.

MV Killa chi è?/ Carriera, vita privata e ambizioni: esordio con "Educazione siberiana"

Maurizio Casagrande ospite a Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme

Maurizio Casagrande, da napoletano non poteva di certo mancare a Gigi D’Alessio: Uno come Te – Trent’anni Insieme, il concerto del trentesimo anniversario della carriera di Gigi D’Alessio. I due sono amici da tanto tempo e il rapper Clementino al programma “Made in sud” aveva addirittura fatto incontrare a Maurizio un uomo che imitava Gigi D’Alessio. Insieme all’uomo che imitava il cantante napoletano, Maurizio aveva iniziato a cantare “Non dirgli mai”, poi è andato avanti con uno sketch comico.

Lele Blade, chi è?/ Gigi D'alessio presente al suo matrimonio con Maggi Suarez

In ogni caso, i due stando alle parole di Clementino sono grandi amici e per questo motivo l’attore non poteva certo mancare a una serata così importante, che è già sold out e piena di ospiti importanti. Gigi D’Alessio ha recentemente dichiarato che il suo intento è quello di fare una serata importante a Napoli, perché è la sua patria ed è proprio come una madre; ma soprattutto perché i napoletani lo hanno sempre difeso da tutti e da tutto e sono stati i primi a credere in lui. Tra questi ovviamente, anche l’amico Maurizio, che spesso lo ha anche accompagnato e sostenuto nei backstage dei suoi concerti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA