Maurizio Cattelan/ Una banana appesa al muro con lo scotch è la sua ultima opera

Nuova opera da parte dell’irriverente artista italiano, Maurizio Cattelan. Dalla giornata di ieri si può ammirare presso lo stand della galleria Perrottin presso l’Art Basel Miami Beach, in Florida (Stati Uniti), l’ultimo capolavoro del nostro connazionale: si tratta di una banana fissata al muro tramite un nastro adesivo. Come si evince dalle numerose foto pubblicate nelle ultime ore sul web e sui vari social, si può appunto notare una classica banana, di quelle gialle che si trovano sulle tavole degli italiani, scocciata ad un muro di colore bianco, tramite un nastro adesivo largo e grigio, della lunghezza di circa 20 centimetri. Secondo quanto riferiscono i massimi esperti d’arte, si tratterà senza dubbio del pezzo forte dell’esposizione di Miami, anche perché erano ben quindici anni che lo stesso Cattelan non esponeva un proprio lavoro in Florida.

MAURIZIO CATTELAN E LA BANANA APPESA AL MURO “IDEA DI UN ANNO FA”

L’opera, come tutte le altre esposte, è ovviamente in vendita, ed il prezzo è di 120mila dollari, all’incirca 110mila euro, non proprio economica, ma Cattelan è un artista noto in tutto il mondo, e di conseguenza la sua fama va di pari passo al prezzo delle sue opere. «L’idea di questo lavoro è venuta alla mente dell’artista un anno fa – ha spiegato la galleria attraverso una nota ufficiale -. Allora, Cattelan stava pensando a una scultura che avesse la forma di una banana. Ogni volta che viaggiava, portava con sé una banana e la appendeva nella sua stanza d’albergo per trovare ispirazione. Ha realizzato diversi modelli: prima in resina, poi in bronzo e in bronzo verniciato, per poi tornare all’idea iniziale di una vera banana».

