Maurizio Costanzo bacchetta Diletta Leotta/ “Non avvisi i fotografi se non vuole…”

Diletta Leotta è la protagonista indiscussa del gossip degli ultimi mesi. La sua storia con Can Yaman riempie le prime pagine dei giornali e, negli scorsi giorni, di fronte a vari rumors e indiscrezioni, la Leotta si è lasciata andare ad uno sfogo sui social che ha scatenato i commenti di altri personaggi famosi. Dopo Barbara D’Urso che ha commentato in diretta a Pomeriggio 5 il suo sfogo contro il gossip, anche Maurizio Costanzo ha espresso la propria opinione sull’argomento. Intervenuto su Chi, il marito di Maria De Filippi ha esortato Diletta Leotta a prendere le distanze dai social e dai fotografi se il suo intento è quello di non far parlare di sè per la vita privata. “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, deve staccare dai social. Dovrebbe fare in modo di non avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio molto grande e fuori mano e magari non fare più nemmeno tv“, ha detto Costanzo.

Maurizio Costanzo, frecciatina a Diletta Leotta

Secondo Maurizio Costanzo, protagonista da anni della televisione e del giornalismo italiano, Diletta Leotta avrebbe tanti modi per non far parlare di sè per le sue vicende sentimentali. “Ci sono tanti modi per non far parlare di sé. Il migliore? Sicuramente è quello di non farsi trovare”, ha fatto sapere tramite Chi. Le parole di Costanzo hanno fatto il giro del web trovando l’approvazione di altri giornalisti. Nel frattempo, proprio il settimanale Chi ha immortalato Diletta Leotta sul Lago di Como insieme a Can Yaman con cui è tornata la passione dopo un momento di allontanamento. Entrambi, inoltre, sono tornati sui social, ma per il momento, non hanno più condiviso foto di coppia preferendo mostrarsi soli.

