Maurizio Costanzo, oggi avrebbe compiuto 85 anni/ Il toccante ricordo di sua figlia Camilla

Maurizio Costanzo, il commovente articolo di sua figlia Camilla: “Era un padre per tutti…”

Sono già trascorse diverse settimane dalla triste scomparsa di Maurizio Costanzo; un maestro del giornalismo, “penna” per la musica italiana e volto televisivo rivoluzionario. Oggi avrebbe compiuto 85 anni e qualche giorno fa, come riporta il Corriere della Sera, sua figlia Camilla Costanzo ha voluto ricordarlo con un toccante articolo scritto per Repubblica. “Papà è stato prima di tutto il suo lavoro; non ho mai conosciuto nessuno con una passione così grande per il proprio mestiere. Credo sia il motivo per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e distrazioni… E’ stato padre non solo per noi figli; vedeva negli altri quello che nemmeno loro vedevano in sé stessi. Per questo è stato mentore per molti, ha cambiato destini e aiutato chi era in difficoltà”.

Il ricordo di Camilla, figlia di Maurizio Costanzo, si sposta poi sul rapporto con Maria De Filippi: “Fino a quando non l’ha incontrata, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario… Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate“. Proseguendo, la scrittrice e sceneggiatrice aggiunge un aneddoto legato proprio ad un viaggio insieme. “L’unica volta che facemmo un viaggio con lui, andammo negli Stati Uniti; era agosto, faceva caldo e lui, invece di fare il turista, si chiudeva in albergo a guardare la televisione. E’ tornato in Italia con una valigia piena di nuove idee“.

Maurizio Costanzo, dall’adozione di Gabriele all’attentato di via Fauro

La vita di Maurizio Costanzo è stata ricca sotto ogni punto di vista, soprattutto emotivo; con Maria De Filippi – nel 2010 – decise di prendere in affido Gabriele, terzo figlio dopo Camilla e Saverio. Proprio al terzogenito adottato, il compianto giornalista dedicò – intervistato dal Corriere – delle parole dense d’amore: “Lui lavora con Maria, sono unitissimi… Ricordo ancora la commozione quando, avrà avuto dodici anni, mi chiamò papà per la prima volta“. Sempre il Corriere della Sera ricostruisce i “precedenti” matrimoniali di Maurizio Costanzo che, prima di sposare Maria De Filippi, aveva già vissuto tre divorzi. Il conduttore si sposò nel 1973 con Flaminia Morandi – con la quale ha avuto i suoi primi due figli, Camilla e Saverio – poi la relazione con Simona Izzo e il matrimonio “lampo” con Marta Flavi.

La storia di Maurizio Costanzo – che oggi avrebbe compiuto 85 anni – è legata anche ad un evento di cronaca piuttosto noto. Il giornalista ha portato avanti per lungo tempo una battaglia ferrea contro la malavita organizzata; il suo impegno però stava per costargli la vita quando la sua auto venne bersagliata per un attentato da parte delle forze criminali. “La fine del mondo, scoppia tutto, macerie ovunque… Mi colpì Costanzo; capì subito cosa era successo e con grande calma disse: ‘Mamma mia, questa era per me’ “. Questo il racconto di Stefano Degni – autista di Maurizio Costanzo il giorno dell’attentato di via Fauro – riportato dal Corriere della Sera.

Maurizio Costanzo, il successo con “Se telefonando” e il retroscena sulla Loggia P2

La grandezza di Maurizio Costanzo nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 85esimo compleanno, non può che essere rappresentata anche con il grande contributo per il contesto musicale. Uno dei suoi progetti più celebri e apprezzati è sicuramente la canzone “Se telefonando”, passata alla storia grazie alla voce inconfondibile di Mina. Il giornalista arrivò alla stesura del brano con la collaborazione di altri due maestri del settore: Ennio Morricone e Ghigo De Chiara.

Nel merito della sua attività politica e sociale, Maurizio Costanzo è stato a lungo chiacchierato per la sua adesione alla Loggia P2. Il giornalista – come racconta il Corriere della Sera – nel 1982 apparve nella lista dei componenti. Negli anni a seguire, il conduttore parlò così di quella decisione: “Un errore… Sono stato un cretino, un superficiale“. Intervistato a La Confessione – programma condotto da Peter Gomez – a tal proposito aggiunse: “La mia adesione? Per un bisogno di rapporti umani e solidarietà in un momento di solitudine della mia vita“.

