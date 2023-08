Temptation Island, Mirko Brunetti “Con Greta Rossetti va benissimo”/ “Ci sono stati i primi litigi, ma…”

Mirko Brunetti parla di Greta Rossetti: “Primi litigi, ma sempre più complici“

Dopo l’esperienza a Temptation Island, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. I due ex protagonisti del docu-reality di Canale5 sono sempre più innamorati e, a dispetto di chi li vorrebbe in crisi, si mostrano complici sui social e non hanno alcuna intenzione di lasciarsi intimidire dai chiacchiericci del web. Tutto sembra andare alla perfezione, e lo conferma anche lo stesso ex fidanzato di Perla Vatiero su Instagram, dove ha aperto nelle scorse ore un box sulle stories dedicato alle domande e alle curiosità dei followers.

Uno di loro, in particolare, gli ha chiesto come sta procedendo la relazione con l’ex tentatrice. Brunetti, con un video e il sorriso sulle labbra, spiega: “Con Greta va benissimo. Abbiamo condiviso due mesi bellissimi, dove siamo stati sempre insieme“. Poi specifica: “Per chi me lo chiede sì, ci sono stati anche i nostri primi litigi, ma è normalissimo, perché ci stiamo conoscendo. Per il resto ragazzi, siamo sempre più complici, la ragioniamo alla stessa maniera su tantissime cose. Non posso chiedere di meglio in questo momento“.

Mirko Brunetti e Greta Rossetti: l’ombra dell’ex di lei, ma…

Complicità, attrazione mentale e condivisione di momenti speciali insieme. Mirko Brunetti e Greta Rossetti non nascondono la propria felicità che, dopo il primo incontro e la conoscenza nel villaggio di Temptation Island, è cresciuta a dismisura. Come specifica l’ex di Perla Vatiero, con la sua nuova fidanzata ci sono stati anche litigi, inevitabili per una coppia che si è messa insieme da poco e che si sta conoscendo. L’intenzione è però quella di proseguire questo tratto di vita insieme, l’uno al fianco dell’altra, a dispetto di chi vorrebbe la Rossetti nuovamente vicina all’ex fidanzato Eugenio Colombo.

La coppia, infatti, sarebbe stata paparazzata insieme negli ultimi giorni e il gossip si è subito scatenato. Ci ha però pensato l’ex tentatrice a chiarire le cose, confermando che con l’ex è rimasta in buoni rapporti di amicizia: “Finita la nostra frequentazione, quindi ormai a fine febbraio noi ci sentivamo tutti i giorni, lui mi parlava delle sue frequentazioni e io delle mie, ma perché siamo amici, qual è il problema? Non è perché c’è stato qualcosa tra due persone queste non possono diventare amici“.

