Maurizio Giaroni contattatao da un’agenzia?/ Maria De Filippi indaga a Uomini e Donne

Nuove indagini a Uomini e Donne su Maurizio Giaroni. Il cavaliere del trono over continua a non convincere Maria De Filippi che, nella puntata in onda oggi, dopo aver ascoltato le intenzioni di Gemma Galgani di ricominciare a frequentarlo, cercherà di capire qualcosa in più sulle intenzioni del cavaliere. La decisione della dama di Torino non convince Gianni Sperti e Tina Cipollari che non capiscono il motivo del suo ripensamento dal momento che era convinta che fosse finto e che si fosse avvicinato a lei solo per pubblicità. La scelta di Gemma e Maurizio di sentirsi nuovamente non convince neanche Maria De Filippi che decide d’indagare sulle reali intenzioni del cavaliere che proverà a far capire il motivo della sua decisione.

Nicola Vivarelli torna a Uomini e Donne/ "Ho il cuore libero. Gemma Galgani..."

MAURIZIO GIARONI LASCIA UOMINI E DONNE?

Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, chiederà a Maurizio Giaroni se sia stato contatto da un’agenzia di spettacolo. Il cavaliere negherà, ma Maria De Filippi svelerà di aver saputo della presenza di un’agenzia che lo avrebbe contattato esortandolo ad avvicinarsi a Gemma solo per visibilità. Di fronte alle parole della conduttrice, però, il cavaliere continuerà a negare. La questione coinvolgerà anche il resto del parterre del trono over con Maurizio che ribadirà di non essere mai stato contattato. Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, di fronte all’atteggiamento del cavaliere, la De Filippi chiuderà l’argomento.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Ritorno di fiamma con Maurizio, Tina...Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 19 marzo: fuoco spento per Luca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA