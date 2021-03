Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 19 marzo: Gemma torna da Maurizio…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 marzo

Dopo la pausa per rispettare la prima giornata nazionale per le vittime del covid, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 19 marzo, con l’ultima puntata della settimana. L’appuntamento di oggi, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani, protagonista nella scorsa puntata di una sfilata che ha fatto discutere. Dopo aver regalato al pubblico un siparietto in cui si è divertita ad imitare Charlize Theron nella pubblicità di un famoso profumo, Gemma ammette di sentirsi sola dopo aver chiuso la frequentazione con Cataldo. La dama di Torino decide così di risentire Maurizio Giaroni a cui invia un messaggio ricevendo immediatamente una risposta e dando il via ad un nuovo capitolo della loro conoscenza che si era interrotta alcune settimane fa. In studio, affermano di essere ancora interessati l’uno all’altra ricevendo le forti critiche di Tina Cipollari che non risparmia nè Gemma nè Maurizio.

Gero tra Samantha e Lara

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, dovrebbe esserci anche il ritorno di Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere, come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, però, non è tornato per Gemma Galgani a cui riserva comunque i suoi saluti. Nel corso della puntata, inoltre, dovrebbe esserci anche spazio per il triangolo formato da Samantha Curcio, Gero Natale e Lara. Il cavaliere del trono over sta conoscendo sia Lara del parterre del trono over che la tronista. Tuttavia, nel nuovo appuntamento con Uomini e Donne, spiazza tutti ribadendo di non sentirsi pronto per affrontare il percorso annunciando di voler lasciare la trasmissione. Una decisione che lascia l’amaro in bocca a Samantha che pensava di poter portare avanti la conoscenza avendo con lui molte cose in comune.

