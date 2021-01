Maurizio Guerci ha un’amante?/ A Uomini e Donne, il dubbio di Tina Cipollari

Maurizio Guerci ha un’amante? Ad insinuare il dubbio in Gemma Galgani e nel pubblico di Uomini e Donne, nella nuova puntata del programma di Maria De Filippi, sarà Tina Cipollari. La bionda opinionista non ha mai creduto nel reale interesse del cavaliere cinquantenne nei confronti della dama di Torino e, nella nuova puntata del dating show di canale 5, di fronte alle rivelazioni di Gemma, svelerà i suoi dubbi. Gemma racconterà di non aver trascorso le festività natalizie con Maurizio e di averlo sentito anche poco al telefono. Una confessione che non lascerà indifferente Tina che, nell’ascoltare il racconto della Galgani, confermerà di avere molti dubbi sul cavaliere cinquantenne. Nella vita di Maurizio, dunque, ci sarà davvero un’altra donna?

MAURIZIO GUERCI, LITE CON TINA CIPOLLARI?

Lite in studio tra Maurizio Guerci e Tina Cipollari? La bionda opinionista affermerà di essere convinta che nella vita di Maurizio ci sia un’altra donna. Tina, infatti, come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate dal Vicolo delle News, di fronte alla decisione del cavaliere cinquantenne di non trascorrere il Natale e il Capodanno con Gemma, insinuerà il dubbio di una presunta amante. Come reagirà Maurizio all’accusa di Tina? Già nelle precedenti puntate, il cavaliere del trono over non ha risparmiato battute a Tina facendole notare di aver sbagliato le proprie previsioni. Come reagirà, invece, Gemma Galgani di fronte alle battute della Cipollari con cui, ogni settimana, discute animatamente? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.



