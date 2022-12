Maurizio Mattioli, compagna Simonetta: “Insieme dal 2015″/ “È stato colpo di fulmine”

Maurizio Mattioli presenta Simonetta: “La mia compagna dal 2015”

Maurizio Mattioli è felice al fianco della nuova compagna, Simonetta, che presenta negli studi di Storie Italiane: “Questo incontro prima o poi doveva avvenire, non c’è niente da nascondere. Ma c’è sempre un attimo di paura nel dire una cosa. Quando poi si tratta di cose strettamente intime c’è sempre un attimo di timore. Io ho sentito il bisogno, frequentandomi con lei, di pensare che sia quella che mi accompagnerà fino al traguardo. E penso di averci preso”.

Simonetta, la compagna, racconta: “Noi ci conosciamo da qualche anno tramite vecchi amici. Ci siamo poi persi di vista, sono accadute delle cose, e per sbaglio ci siamo rincontrati per un caffè, una cena… Ed eccoci qua”. Lui conferma: “Avevo bisogno di avere qualcuno, un riferimento. Per la solitudine, il dolore… Volevo non pensare più tutto quello che era successo, fino alla fine del 2014 ho vissuto un brutto dolore. Sentivo dentro il bisogno di riattaccarmi a qualcosa di importante e a qualcuno che si prendesse cura di me. Lei mi ha buttato la scialuppa in mare, mentre stavo in acque mosse“.

Maurizio Mattioli: “Stiamo sempre attaccati, non averla mi destabilizza”

Negli studi di Storie Italiane, Simonetta racconta come è nato l’amore con Maurizio Mattioli: “È stato un attimo. Ci siamo guardati negli occhi e lì è scattata la scintilla. Ci siamo innamorati subito. Cosa che anni addietro non avrei mai pensato. Ormai stiamo insieme da qualche anno”. I due condividono la propria vita ormai dal 2015 e l’attore racconta: “Conviviamo, stiamo sempre attaccati. Non mi aspettavo mi avere questo bisogno. Mi destabilizza l’idea di stare solo, qualcuno me l’ha mandata dal cielo”.

Simonetta pensa che Maurizio sia un regalo del destino: “La vita è una continua sorpresa. Dove io vivevo da ragazza giovanissima, passavo avanti ai famosi telefoni di Stato, dove lui lavorava. Non ci siamo mai incontrati. Io passavo con i libri in mano, lui era lì. Ci siamo rivisti dopo attraverso amici comuni. Ci siamo ripersi di vista e ci siamo rincontrati”. Maurizio Mattioli spiega: “Lei ha avuto un marito e una figlia, io mia moglie e mia figlia. Le nostre figlie sono coetanee. Io sento solamente il bisogno di averla, se mi giro e non c’è mi destabilizza”.











