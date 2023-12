MAURIZIO MICHELI, COMPAGNO DI BENEDICTA BOCCOLI/ “Viviamo separati perché così il rapporto si consuma meno”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Benedicta Boccoli ha parlato del rapporto col compagno Maurizio Micheli e della scelta di non convolare a nozze, e soprattutto di non vivere sotto lo stesso tetto. “Noi abbiamo sempre questa scelta: ognuno a casa sua.” ha esordito l’attrice, che si prepara a tornare in teatro.

Rosanna Fratello attacca Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ "Atteggiamento infantile". Cosa è accaduto

Boccoli ha quindi spiegato il motivo di questa decisione: “Io penso che sia molto giusto, nel senso che consumi meno il rapporto. Noi siamo fatti così, abbiamo deciso di non sposarci, di non avere figli, quando litighi ognuno va a casa sua. E così facendo oggi mi sento una ragazzina di 15 anni!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Greta Rossetti chiude con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ "Abbiamo voltato pagina"

MAURIZIO MICHELI, CHI E’ IL COMPAGNO DI BENEDICTA BOCCOLI

Chi è Maurizio Micheli, il compagno di Benedicta Boccoli? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, negli studi televisivi del talk show in onda su Canale 5 la 57enne attrice, showgirl e conduttrice radiofonica sarà ospite di Silvia Toffanin assieme alle colleghe Vittoria Belvedere e Gabriella Germani. Le tre donne, “amiche nella vita e sul palco” come recita la preview della puntata che ci accingiamo a vedere, sono infatti in scena con la commedia teatrale “Donne in pericolo”, scritta da Wendy Macleod e che le vede protagoniste. E nel corso della lunga intervista con la padrona di casa non ci sarà spazio solamente per parlare di questo e dei prossimi impegni professionali ma inevitabilmente le tre interpreti apriranno una finestra sul proprio privato: qui accendiamo i riflettori su Micheli, da oltre 26 anni partner della Boccoli dopo aver chiuso una precedente storia d’amore.

Anita Olivieri eliminata dal Grande Fratello 2023? / Cosa dicono i sondaggi temporanei

Ma cosa sappiamo di Maurizio Micheli e della sua relazione con Benedicta Boccoli? Classe 1947 e oggi 76enne, l’attore comico e commediografo originario di Livorno ma cresciuto a Bari era stato sposato con la collega e doppiatrice milanese Daniela Nobili, da qui aveva avuto anche il figlio Guido. Poi, nel 1998 ha intrapreso la relazione con la sorella di Brigitta Boccoli che continua ancora oggi nonostante la coppia, per loro stessa ammissione, abbia scelto di vivere “ognuno a casa sua” e abbia scelto di non avere figli. Infatti, nel corso degli anni Micheli e la Boccoli non hanno mai voluto fare il grande passo e convolare a giuste nozze e hanno una ragione ben precisa per aver voluto evitare pure la convivenza: “Questa fa finire qualsiasi storia: poi il matrimonio non ci piace e io l’ho già avuto… Quindi basta” aveva raccontato con un filo di ironia Micheli durante una ospitata nello studio de “I Fatti Vostri”.

BOCCOLI: “VOLEVO DEI FIGLI, LUI NO: MAURIZIO PER ME E’ CASA, MI HA INSEGNATO…”

“Maurizio per anni è stato la mia ombra” aveva detto la Boccoli al settimanale ‘Diva e Donna’ parlando dell’uomo che le è accanto dal 1998 e che cinque anni fa le era stato particolarmente vicino dopo la diagnosi di un tumore al seno. A differenza del compagno, tuttavia, a Benedicta non sarebbe spiaciuto avere dei figli: “Io li volevo tantissimo, lui no: così abbiamo avuto delle crisi ma comunque non avevo voglia di fare figli con altri” aveva rivelato la diretta interessata, dicendosi comunque contenta di essere diventata zia. “Poi infatti sono nati i miei nipoti e li ho amati e basta, quindi la bimba sono io… Li vado a trovare e mi diverto, poi con mia sorella c’è un grande amore”. E Micheli che ruolo ha in questa famiglia allargata? “Lui è quello che mi dà un equilibrio interno, è lui che mi tiene”. “Noi ci amiamo da 150 anni, ci frequentiamo ancora perché abbiamo sempre abitato in case diverse” le aveva fatto idealmente eco Micheli durante una puntata di “Dedicato”, svelando qualche dettaglio della loro storia d’amore con la Boccoli.

“Lei mi ha chiesto di convivere una sola volta, ma non le interessava” aveva proseguito, aggiungendo che almeno per lui si sta bene a casa da soli, avere i propri orari e non dover rendere conto a nessuno. “Poi noi ci vediamo quando vogliamo” aveva precisato, accennando in un’altra occasione all’importanza di avere delle passioni in comune, soprattutto se non si vive sotto lo stesso tetto: “Chi ha fatto il primo passo? Complice sempre il teatro. Di lei mi ha colpito la simpatia, che è stata reciproca, e il saper ridere delle stesse cose”: invece parlando del compagno proprio a “Verissimo”, la Boccoli aveva lasciato intendere che tra loro c’è una intesa umana ma anche artistica: “Lui per me è casa. Ha vent’anni più di me e mi ha insegnato la comicità (…) Con Maurizio ci siamo lasciati e ripresi, siamo stati male. Ma poi ci giriamo sempre intorno io e lui. È l’uomo con il quale io guardo il mondo con gli stessi occhi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA