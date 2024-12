Tutto su Maurizio Rocchi, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Maurizio Rocchi, è un ex atleta, deejay e, ad oggi, un imprenditore. e ha 61 anni. Nel parterre del trono over di Uomini e Donne dalla stagione in corso, nella puntata del 16 dicembre 2024, Maurizio, al centro dello studio, si scontra in modo duro con Gloria Nicoletti, la dama che aveva già chiuso la frequentazione e alla quale lui chiede un nuovo confronto. “Sei noioso. Alcune tue uscite mi hanno freddato. Mi hai detto tu non sai chi sono io. Mi hai portata a cena e mi hai detto che ti trattano bene perché lasci ogni sera mance importanti. Tu non riesci neanche a toccare il cibo con le mani. Volevi farmi capire che tu hai i soldi e io no?“, sbotta la dama del trono over.

Ennio Zingarelli, chi è e come è morto l'ex cavaliere di Uomini e Donne/ Corteggiava Gemma Galgani

Di fronte a tali parole, Maurizio lancia un’accusa alla dama: “Mentre eravamo a cena in un ristorante, lei si è seduta sulle mie gambe e le mani sono andare sul ben di dio“, confessa Maurizio scatenando la durissima reazione della dama. “Se c’era l’attrazione sessuale sarei rimasta con te. Ci sono stai baci e abbraccia. Se avessimo fatto l’amore l’avrei detto”, dice la dama.

Scelta Martina De Ioannon a Uomini e Donne: chi è tra Ciro e Gianmarco?/ Ecco quando: data sempre più vicina

Gloria Nicoletti contro Maurizio Rocchi: le parole di Maria De Filippi

Dopo le parole di Maurizio, Maria De Filippi interviene e difende Gloria: “Forse tutto questo ben di Dio non c’era”, commenta la padrona di casa. “Dove vuoi arrivare con questo atteggiamento? A me gli uomini che parlano male delle donne solo perché ricevono un rifiuto non mi piacciono”, interviene Gianni Sperti. “Non ti voglio”, dice ancora Gloria.

A difendere la dama è anche Diego Tavani: “Dovresti chiederle scusa e accomodarti”, dice il cavaliere. “Strano che un uomo del tuo spessore abbia bisogno che qualcuno gli dica di dover chiedere scusa”, dice ancora Gianni Sperti. Maurizio, così, porge le proprie scuse a Gloria per poi accomodarsi nel parterre.

Gemma Galgani e il crollo emotivo a Uomini e Donne/ Lacrime in studio dopo lettera choc di Fabio