Maurizio Toffa, papà Nadia/ I tormenti della figlia: “I genitori mutilati…”

Più che per una morte inevitabile, Nadia Toffa ha sofferto per la consapevolezza di arrecare un grande dolore ai suoi genitori. In tv la giornalista bresciana prima di morire ha confessato la sua preoccupazione per la madre, Margherita Rebuffoni, ma tra i suoi pensieri c’era anche il padre, Maurizio Toffa. Lo dimostra uno dei testi apparsi nel libro postumo “Non fate i bravi”. Quando si arriva a “Genitori mutilati” si è quasi alla fine della raccolta dei pensieri della conduttrice e inviata de “Le Iene”. Ed è quella in cui sono più palesi i turbamenti di Nadia Toffa. «I figli senza genitori sono orfani e i genitori che perdono i figli come si chiamano?», ha scritto la giornalista bresciana. E questo è un interrogativo a cui lei ha trovato una risposta: «Direi genitori mutilati». Sembra quasi che Nadia Toffa avesse bene in mente cosa avrebbero vissuto i suoi genitori dopo la sua morte. Parla infatti di una «solitudine che tortura l’anima» e di «pensieri di streghe che gli affollano la mente».

MAURIZIO TOFFA E IL DOLORE CHE PARLA ANCHE DA MUTO

«Così il dolore parla anche da muto», ha aggiunto poi Nadia Toffa. In effetti suo padre Maurizio non ha avuto necessità di urlare il suo dolore. Non ha neppure urlato la sua rabbia per la malattia che si è portata via troppo presto sua figlia. In questi quasi tre mesi dalla morte della giornalista, Maurizio Toffa è rimasto in silenzio dal punto di vista “pubblico”. E infatti quando hanno scoperto i testi della figlia nel pc, i suoi progetti da portare avanti, l’eredità da raccogliere e onorare, non è uscito allo scoperto. In tv appare sua moglie Margherita. Ma così è stato anche durante la malattia della figlia. Lei ha parlato in alcuni post di suo padre, tessendone le lodi. Una presenza non ingombrante, ma fondamentale nella vita di sua figlia e ora in quella della moglie. Sempre al suo fianco, nel momento più difficile della loro vita, il funerale di Nadia, e in questi giorni in cui il vuoto lasciato dalla donna è pesante. Poche le immagini, ma Gianluigi Nuzzi nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui appare proprio Maurizio Toffa al fianco di mamma Margherita. Uniti più di prima dall’amore per la figlia.





