Mauro Corona/ La sua verità sul caso Bianca Berlinguer e Di Mare a Non è l’Arena

Mauro Corona ospite di Non è l’Arena di Massimo Giletti su La7. Colpaccio dell’ex conduttore Rai che è riuscito a portare in studio l’opinionista montanaro dopo l’esclusione dal programma #Cartabianca di Bianca Berlinguer. Lo scrittore torna così in un programma televisivo a parlare per la prima volta con la sua verità sul caso mediatico scoppiato con Bianca Berlinguer e Franco Di Mare.

Tutto è cominciato quando Mauro Corona ha dato della “gallina” a Bianca Berlinguer con tanto di litigio in diretta. Sulla faccenda era intervenuto anche Franco di Mare con parole molto dure: “ho empatia e considerazione per una persona che ha veri problemi con l’alcol, che andrebbe accompagnato in un programma di recupero. Mi era simpatico e gli volevo dare una mano, ma Mauro Corona voleva imporre il suo rientro quando voleva lui”. Il direttore di RaiTre Franco di Mare ha commentato così il caso mediatico sottolineando “nel caso Corona ci troviamo davanti a una reiterazione dei comportamenti. Era stato già sospeso per intemperanza dei comportamenti. Aveva già subito una sanzione”.

Mauro Corona, la querelle con Franco di Mare: “mai stati amici”

Dal canto suo Mauro Corona non è stato zitto, anzi ha replicato con un lungo post su Facebook: “conosco il vecchio lupo Di Mare, Franco, dai tempi del Premio Bancarella (2011) quando era finalista assieme a me. Si professava amico e ancora lo afferma. Dopo la sciagurata puntata al becchime, chiesi all’amico una possibilità sulla stessa rete per porgere le scuse a Bianca Berlinguer e ai telespettatori. Mi rispose con un messaggio che riporto di seguito tale e quale. In modo che chi segue questa pietosa vicenda capisca con che razza di amico ho avuto a che fare”. Ma non finisce qui, visto che Mauro Corona ha pubblicato anche un messaggio inviatogli proprio dal direttore di Rai3 in cui si legge: “Amico mio carissimo. Ti capisco. E non ti ho rotto i coglioni scrivendoti prima perché immagino come ti senti dopo quella improvvida sfuriata. A tutti dico che siamo amici. Ma la situazione ahimè è sfuggita al nostro controllo: il tuo certo; ma anche il mio. Ci sono prese di posizione della commissione pari opportunità della Rai, non c’è partito politico che non abbia chiesto misure, non c’è consigliere Rai che non si sia espresso. Io temo che lo stop debba andare oltre il semplice giro di giostra, così come auspicato da Bianca. Un po’ di pazienza. Facciamo decantare. Ti abbraccio.” Cosa succederà da Massimo Giletti?



