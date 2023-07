Mauro Corona seguirà Bianca Berlinguer a Mediaset?/ Lo scoop: “In attesa delle firme…”

Mauro Corona seguirà Bianca Berlinguer a Mediaset? L’indiscrezione

Il destino di Bianca Berlinguer in tv è sempre più a tinte Mediaset, dopo l’addio alla Rai. La conduttrice e storico volto di Cartabianca, popolare talk show di Rai3, dirà addio alla Tv di Stato che per anni l’ha accolta, per passare alla “concorrenza”. Un cambiamento importante anche per lei, in un periodo già piuttosto travagliato e segnato da una vera e propria rivoluzione sul piccolo schermo: dall’addio di Fabio Fazio e Lucia Annunziata alla Rai, a quello di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Per Bianca Berlinguer si spalancano le porte di Mediaset, più precisamente quelle di Stasera Italia, dove molto probabilmente prenderà il posto di Barbara Palombelli al timone del talk di Rete4. E al suo fianco non mancherà Mauro Corona, immancabile a Cartabianca e ormai una spalla della conduttrice. Come riporta The Pipol Tv con un post su Instagram, anche lo scrittore e opinionista sbarcherà in Mediaset: “In attesa delle firme Mauro Corona mantiene la promessa di “seguire ovunque” la giornalista ex volto di Rai 3“.

Nonostante il passaggio di rete, la coppia televisiva composta da Bianca Berlinguer e Mauro Corona non si dividerà e proseguirà il proprio sodalizio anche in Mediaset. D’altronde lo scrittore ha sempre speso parole positive per la conduttrice, nonostante alcuni screzi e battibecchi durante Cartabianca. “Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo, non ha fatto molto per farsi amare, ma a me piace perché è così“, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera, in riferimento alla collega.

E, alla domanda se seguirà la Berlinguer anche su Rete4, Corona ha risposto senza alcun dubbio e confermando dunque la solidità del rapporto che hanno instaurato in tutti questi anni: “Ma certo, io di estetico ho ben poco ma ho un profondo senso dell’etica e so essere fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada, e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino“.











