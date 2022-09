Mauro Corona stronca Totti “Serve più dignità”/ “Ci sono bimbi, inferire non è bello”

Mauro Corona, scrittore, montanaro e artista, è intervenuto come sempre in apertura della nuova puntata di Cartabianca, talk show di politica e attualità condotto da Bianca Berlinguer, andato in onda ieri sera su Rai Tre. Tanti, come sempre, gli argomenti trattati dall’ospite fisso del talk di casa Rai, a cominciare dalla morte della Regina Elisabetta II, avvenuta la scorsa settimana in maniera del tutto inaspettata: “La morte della Regina Elisabetta? Era una regina ma aveva conservato l’umanità – spiega Mauro Corona a riguardo – era una donna perbene, una persona verso la quale provare affetto e simpatia”.

E al pari della dipartita della regnante della Gran Bretagna, i giornali nazionali stanno dedicando ampio spazio alla vicenda Francesco Totti, Ilary Blasi, quello che di fatto è già stato ribattezzato il divorzio del secolo. Mauro Corona ha il proprio punto di vista sull’affaire, che è completamente deflagrato dopo un’intervista “tagliente” rilasciata dall’ex capitano della Roma ad Aldo Cazzullo, giornalista de Il Corriere della Sera: “Ho sempre ammirato Totti come sportivo – ha raccontato Mauro Corona in diretta tv – ma penso che due persone che si separano per i più disparati motivi dovrebbero avere l’accortezza, la dignità e l’orgoglio di salvare l’amore che c’è stato. Ci sono anche dei bambini. Infierire così non è bello”.

MAURO CORONA E LA VICENDA PEPPA PIG-FRATELLI D’ITALIA

Un pensiero del resto condiviso da molti, a cominciare dall’amico da una vita di Totti, Alex Nuccetelli, che ieri si è auspicato che il tutto si risolva nel miglior modo possibile, magari senza avvocati.

La chiusura dell’intervento del montanaro è dedicata ad un’altra polemica recente, quella inerente Peppa Pig e il “blocco” chiesto da Fratelli d’Italia. Anche in questo caso Mauro Corona non risparmia critiche: “La vicenda di Peppa Pig? Le forze politiche parlano a tutti e rischiano di generare paura nella gente. Perché un bambino non può avere due padri o due madri? Magari io fossi stato adottato ai miei tempi, quando ero praticamente senza genitori”.

