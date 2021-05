Mauro Corona “Ue ci impedirà di far l’amore se non dotati”/ E a Bianca Berlinguer…

Mauro Corona è tornato ospite, come ormai da qualche settimana a questa parte, della trasmissione Dritto e Rovescia su Rete 4, condotta da Del Debbio. L’uomo della montagna, artista eccentrico e scrittore, oltre che essere un interessantissimo opinionista televisivo, ha discusso come al solito con il padrone di casa dei temi attuali, a cominciare dal coprifuoco: “E’ cecità pura – afferma – prevaricazione, basta adesso, usciamo lo stesso. Non abbiamo fatto nulla per stare in galera, è una cosa voluta, quindi è peggiore, non è uno che diventa cieco di botto ma è uno che si mette la benda sugli occhi e non vede l’Italia che soffre”.

Kasia Smutniak/ "Mi piacerebbe essere forte e determinata come Livia Drusilla"

Parlando delle vaccinazioni presso le piccole isole, Del Debbio ha incalzato Mauro Corona sul comune di Erto, piccolissima comunità montana dove vive lo stesso opinionista: “Siamo nelle terre estreme, desolate, questi paesi sono isolati pur avendo la terra attorno, siamo circondati da un mare di disinteresse, abbandono, solitudine, certo che anche qui si vaccinano, devi fare la domanda e devi andare giù… siamo ai margini della foresta, come dei coyote che girano. Ciò non significa che non abbiamo servizi, quando vogliono fare l’Isola dei famosi vengano qui a farla un inverno, vediamo chi resiste”.

Marina La Rosa nuda nella doccia su Instagram/ Foto hot: "Voglio essere f*ga"

MAURO CORONA E IL MESSAGGIO DI BIANCA BERLINGUER

Ad un certo punto Del Debbio ha fatto un regalone a Mauro Corona, mandando in onda un messaggio che Bianca Berlinguer ha realizzato per Dritto e Rovescio: “Ciao Mauro, mi hai tradito alla fine sei andato ospite fisso nella trasmissione di Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono, intanto perché il tradimento è stato una causa di forza maggiore, non dovuto alla tua volontà né alla mia, e poi perché comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è stato sempre gentile e disponibile. Ma tanto, come mi dici tu spesso al telefono, prima o poi io e te torneremo insieme”. Ovviamente il buon Corona ha gradito: la liason fra i due continua… “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo, da premio Nobel per la cedevolezza”, la replica di Mauro Corona. Prima se n’era uscito con una battuta sulla questione del vino “annacquato”, tirando in ballo lo stesso conduttore. “Li dobbiamo fermare adesso, siamo arrivati alla blasfemia. Loro ce l’hanno a morte con noi e vogliono umiliarci. Dobbiamo fermarci a costo di uscire dall’Europa. Io temo che non ci faranno fare l’amore se non ce l’abbiamo di una certa misura. Tu come sei?”. Paolo Del Debbio imbarazzato: “Magari ne parliamo per telefono…”.

Principe Harry "vita da reali? Tra Truman Show e zoo"/ "Oggi posso sentirmi diverso"





© RIPRODUZIONE RISERVATA