Mauro Coruzzi, torna in tv dopo l’ictus/ “Il sistema nervoso è andato in tilt, ho avuto una paresi…”

Mauro Coruzzi la prima apparizione in tv dopo l’ictus: le sue parole

Mauro Coruzzi, ospite a I Fatti Vostri, è tornato in tv dopo una lunga assenza causata dall’ictus che lo ha tenuto in ospedale per mesi: “Il fatto di tornare qua dopo la riabilitazione perchè adesso mi muovo, non ho camminato per tre mesi, non ho parlato per due mesi…scrivevo. Per cui tutti gli esercizi servono per far ritornare allo stadio precedente il sistema nervoso che è andato in tilt“.

E ancora: “Ho avuto una paresi che mi ha bloccato la parte destra del cervello per cui a sinistra, per contrasto, braccio e gamba erano fuori uso. La riabilitazione serve moltissimo per ricominciare perchè il sistema nervoso va instradato un’altra volta. Ciò che deve passare è che nessuno di noi quando viene colpito da ictus va fuori uso completamente”.

Mauro Coruzzi e l’amore per Mina: “Donna formidabile”

Mauro Coruzzi, ai microfoni de I Fatti Vostri, ha colto l’occasione per omaggiare Mina: “Ho lavorato con la figlia Benedetta, e avendo fatto con lei una tournee teatrale, sono diventato una sorta di mamma in seconda battuta per cui me ne occupavo come fosse una figliola”

E ancora: “Lei sta facendo una vita bellissima, si occupa di animali e questa è la sua vera ragion d’essere. Donne formidabili, mamma e figlia siamo oltre il possibile e l’immaginabile” dichiara Coruzzi. Il volto televisivo ha poi spiegato perchè ha abbandonato le vesti di Platinette: “Non l’ho deciso io, me lo ha fatto decidere mio padre… un padre di nome Maurizio Costanzo. Lui mi disse: “La vedo un po’ sofferente perchè c’è qualcosa di altro. Maurizio voleva scoprire un’altra parte di me. Lui ha intuito che forse c’era qualcosa d’altro che andava sottolineato e l’ha fatto con la sua capacità di persuasione“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA