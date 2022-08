Mauro Icardi e Wanda Nara, emerge un retroscena scottante/ “Pugni sul tavolo e…”

Mauro Icardi e Wanda Nara smascherati dall’ex tecnico del PSG, il retroscena

Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a tenere banco. Tutto è iniziato ad ottobre quando Wanda Nara ha scoperto i tradimenti del calciatore con una cantante argentina. Da quel momento in poi, Mauro Icardi ha messo il calcio in secondo piano chiedendo al Paris Saint Germain di non giocare per sistemare questioni interne. A distanza di tempo, Mauricio Pochettino, l’ex tecnico del PSG ha rivelato di aver vissuto momenti complicati: “Penso che abbiamo fatto molto bene come staff dirigente in termini di gestione. In ogni squadra le cose succedono ed è molto più visibile perché succede in un club come il PSG, dove i riflettori del mondo sono lì e tutto era molto più grande di prima. Penso che abbiamo avuto la possibilità tutti insieme di gestire questa faccenda in modo calmo e moderato”.

Pochettino ha reagito malamente quando le cose stavano andando male e ha svelato a tal proposito un inedito retroscena: “Abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando dovevamo, ma internamente. Sappiamo che ci sono interessi individuali o di immagine che a volte portano a dire molte cose che non sono vere, e non possiamo nemmeno contrastarlo. Ma sappiamo molto bene cosa è successo e ce ne andiamo tranquilli sapendo che abbiamo fatto del nostro meglio”.

Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero di nuovo in crisi. La coppia è nuovamente tornata a far parlare di sé e secondo la versione del giornalista Pampito Perelló Aciar, i due starebbero vivendo un momento di coppia poco idilliaco: “A Mauro non piace che Wanda venga in Argentina. Non gli piace stare da solo”. Alle domande dei giornalisti, Wanda Nara ha però prontamente smentito la crisi dicendo che tra loro tutto procede a gonfie vele: “tra noi va tutto molto bene”, mentre Mauro ha postato un vecchio scatto passionale e sexy insieme alla moglie.

Wanda Nara si trova in Argentina per motivi professionali dovendo prendere parte alla versione argentina de Il cantante Mascherato. Nonostante la smentita, i fatti, e i dubbi, ruotano attorno a un video diffuso dalla stessa Nara durante una serata sull’isola delle Baleari, nel quale la si vede baciare un uomo. Uomo che lei stessa ha avuto premura di identificare: “Non è un fan. È un amico, molto amico, lavora con mia sorella”. Nel video però l’uomo fa anche un gesto inaspettato e le prende il seno in bocca. Un gesto troppo confidenziale per un amico. Cosa avrà pensato Mauro Icardi? Wanda avrà avuto la sua vendetta?











