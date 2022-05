Max Allegri e Renga, ex Ambra Angiolini/ Lei: “mi ero proprio sbagliata”

Max Allegri e Francesco Renga sono gli ex compagni di Ambra Angiolini. Come mai si sono lasciati? Tutta la verità e le parole dell’attrice che in passato è stata legata per tantissimi anni alla ex voce dei Timoria. Un rapporto importante suggellato anche dalla nascita di due figli: Leonardo e Iolanda. Poi qualcosa si è rotto e la coppia ha deciso di prendere due strade diverse. Oggi tra Ambra e Renga c’è un rapporto di grande amicizia e stima come ha precisato proprio l’attrice: “quello che portiamo avanti noi è un messaggio di un altro tipo, per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata. Secondo me la politica si fa anche così, giorno per giorno”.

Non solo, parlando dell’ex compagno la Angiolini ha aggiunto: “per me Francesco è un… figlio! Ogni tanto lo sgrido anche! E lui si fa sgridare”. La Angiolini è molto legata ai suoi figli e parlando proprio della primogenita Iolanda ha confessato: “se potessi rinascere vorrei il suo corpo e la sua testa, è un essere umano speciale. Lei arriva e tutto si risolve”.

Ambra Angiolini: dopo Francesco Renga la storia con Max Allegri

Dopo la fine della storia d’amore con Francesco Renga, Ambra Angiolini si è legata a Massimiliano Allegri. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi prima di confermare ufficialmente la loro unione. Un amore sbandierato su tutti i magazine di gossip che si è molto interessato alla loro relazione. Non sono mancati i momenti di crisi, smentiti sempre dalla stessa attrice, fino all’epilogo finale. Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si lasciano. Il motivo? Secondo alcune fonti a far saltare la coppia sarebbe stato un tradimento dell’allenatore. Un momento di grande difficoltà che ha portato poi alla fine della loro storia d’amore.

La Angiolini non ha mai parlato dell’ex se non quando ha partecipato come ospite al programma “Michelle Impossible” dove ha lanciato una frecciata all’ex: “duemiladiciassette, oggi che siamo nel 2022 posso dire che mi ero proprio sbagliata”.











