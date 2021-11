Francesco Renga, Ambra Angiolini e figli Jolanda e Leonardo/ “Anche se lontani siamo ancora una famiglia”

Torna questo weekend il doppio appuntamento con l’approfondimento e le interviste di “Verissimo”, il rotocalco in onda su Canale 5: e nella puntata di questo sabato pomeriggio nel solito, ricco parterre di ospiti spicca la presenza di Francesco Renga, uno dei personaggi del momento soprattutto in maniera indiretta dato che negli ultimi tempi ha tenuto banco la clamorosa rottura della sua ex moglie, Ambra Angiolini, col compagno Massimiliano Allegri. Probabile dunque che nella lunga chiacchierata che il cantautore classe 1968 avrà con la padrona di casa si torni sulla fine della sua relazione con la conduttrice televisiva ma anche sui due figli che la coppia aveva avuto, Jolanda e Leonardo, prima della separazione ufficializzata nel novembre del 2015.

Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ "Ho tanti amori: sono un uomo fortunato"

Come è noto, la lunga storia tra Francesco Renga e Ambra Angiolini è durata undici anni ma, come si apprende, per amore dei due figli avuti (di cui la prima, Jolanda, nata nel 2004 e con lo stesso nome della madre del cantautore, scomparsa purtroppo prematuramente) hanno deciso di restare comunque in buoni rapporti pur prendendo strade diverse dal punto di vista sentimentale. Non è un caso, e nemmeno una delle solite dichiarazioni di rito, il fatto che la coppia abbia continuato a vedersi e a formare con i due figli una sorta di famiglia allargata: “Anche se io e lei non stiamo più assieme e abbiamo avuto altre relazioni, ci vediamo spesso: non abbiamo perso mai il senso della famiglia, anzi noi quattro siamo ancora una famiglia” ha detto a più riprese lo stesso Renga interrogato sull’argomento.

Striscia la Notizia attacca Ambra Angiolini: "Ha sfruttato il tapiro"/ La replica

FRANCESCO RENGA, “CON AMBRA E I NOSTRI FIGLI SIAMO ANCORA UNA FAMIGLIA ANCHE SE…”

Intanto, nell’ultimo periodo, proprio la figlia più grande Jolanda ha avuto una certa visibilità sui social dopo essere intervenuta, attraverso un post su Instagram, per difendere la madre da alcune critiche piovutele addosso a seguito della fine della relazione con l’attuale allenatore della Juventus. Di fronte alla provocazione di “Striscia la notizia” che aveva consegnato alla madre un tapiro a seguito del presunto tradimento di Allegri e del suo allontanamento, la ragazza si è chiesta in un post come mai sia stata architettata la provocazione del tapiro: “Perché? Mia madre si è fidata della persona con cui stava. Era necessario infierire? (…) E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e amare?”.

Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini lascia casa sua/ Lui sorride col figlio Giorgio

E a seguito di questa vicenda, con tanto di polemica durante un servizio che è andato di recente in onda, sono arrivate a stretto giro di posta le repliche non solo della stessa Ambra Angiolini ma pure della sua agente, negando come lo sfogo della figlia della conduttrice sia stato architettato da qualche ‘autore’. “Sono incredula” ha detto l’agente parlando al noto portale televisivo di Davide Maggio, mentre l’ex moglie di Renga dal canto suo ha risposto con un lapidario “Meglio tacere” suggerendo che a volte da queste vicende ciò che si impara è che è meglio stare zitti. Appuntamento alla prossima puntata di questa triste querelle.



© RIPRODUZIONE RISERVATA