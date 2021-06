Max Biaggi/ I successi come pilota, ma ammette: “Ma volevo fare il calciatore”

Festa di compleanno speciale per Max Biaggi, pilota motociclistico tra i più vittoriosi della sua generazione che proprio ieri ha compiuto 50 anni. I festeggiamenti per questo importante traguardo sono stati rimandati di un giorno, in occasione della sua ospitata da Mara Venier a Domenica in. La padrona di casa gli avrà preparato senz’altro qualcosa di indimenticabile: subito dopo gli auguri e la prevista festa, però, Biaggi dovrebbe fermarsi per un’intervista in cui ripercorrere con Mara la sua carriera e la sua vita costellata di successi. Se di lui conosciamo ‘tutto’ sul piano della carriera, sono decisamente di meno le informazioni e gli aneddoti relativi alla sua vita privata. Sappiamo che attualmente risiede nel Principato di Monaco, dove si prende cura dei due figli – Inés Angelica e Leon Alexandre – avuti dalla sua relazione con la showgirl ed ex Miss Italia Eleonora Pedron. Anche suo nipote, Federico Mandatori, è una giovane promessa delle due ruote.

Francesca Semenza fidanzata con Max Biagi?/ Un bacio rubato, ma...

Max Biaggi racconta il suo sogno di fare il calciatore

Come racconta in un’intervista rilasciata 3 giorni fa al Corriere della Sera, Max Biaggi non sognava di affermarsi come pilota motociclistico: “Volevo fare il calciatore, avevo fatto tutta la trafila, pulcini, esordienti… Non ero appassionato di moto, non avevo mai visto una gara, poi, papà me ne regalò una, ho sentito che la governavo, mi rispondeva. Ma ho iniziato a frequentare quel mondo e mi trovavo fra meccanici, piloti, che parlavano di motori o grandi del passato di cui non sapevo niente, e stavo muto, in imbarazzo. Era tutto un apprendere”. All’inizio, almeno, è andata così. Ma adesso, con 30 anni di carriera alle spalle, può ben dire di essere diventato lui stesso un maestro.

Max Biaggi compie 50 anni/ "Valentino Rossi non mi saluta. Con Naomi Campbell..."

Max Biaggi: “All’inizio della mia carriera mi sono sentito solo”

Max Biaggi esordì precisamente nel 1991. In quel mondo, prevedibilmente, c’è molta rivalità, e Max ne risentì un po’ dal punto di vista psicologico. Come qualcuno iniziò a risentirsi per via della sua vittoria inaspettata: “Immagini che alla fine, arriva un ragazzetto di Roma, che non ha mai visto una moto, a 19 anni s’iscrive al campionato, inizia a fare bene, l’anno dopo, stravince. Secondo lei come la prendono? Di facciata, bene, bravo, bis. Ma non è odio, è di più. E, l’anno dopo, sono andato nel campionato europeo, che era totalmente diverso, piste mai viste, e ho vinto tutto, alla prima uscita. Saranno fuori di sé? Come mi sono sentito? Solo. Molto. Mi sono chiuso, ho imparato a diffidare di tutti. Però, ogni giorno, era un nuovo giorno, vedevo, mi stupivo, ero come un computer che assimila nuovi input”.

LEGGI ANCHE:

Max Biaggi e Francesca Semenza fidanzati?/ Bacio pubblico e notte a casa di lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA