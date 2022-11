Maxi Lopez ex marito Wanda Nara/ Sarà papà per la quarta volta: arriva commento di…

CHI E’ MAXI LOPEZ, L’EX MARITO DI WANDA NARA?

Chi è Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara e protagonista anni fa, assieme al collega Mauro Icardi, di uno dei triangoli più esplosivi e chiacchierati del mondo pallonaro? Questa sera, com’è noto, la showgirl argentina sarà protagonista come nuovo concorrente, annunciato a sorpresa negli scorsi giorni, di “Ballando con le stelle” e nessuno dubita che la oramai ex compagna del centravanti dell’Inter porterà ancora un altro po’ di pepe (come se non ce ne fosse già abbastanza…) a un’edizione particolarmente infuocata del più famoso talent show danzereccio della televisione italiana.

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi è guerra/ "Lui non vuole firmare la separazione"

Con la presenza di Wanda Nara, oramai ex signora Icardi, nel programma di Milly Carlucci è inevitabile che i riflettori si riaccendano non solo sulla sua movimentata vita sentimentale e anche sulla sua ultima fiamma, ma pure sui due calciatori diventati nemici a causa sua: come si ricorda, infatti la showgirl era sposata a Maximilian Gaston Lopez, ex attaccante argentino classe 1984 come lei e con trascorsi non solo nel Barcellona e nel River Plate, ma pure nel campionato italiano (tra Genova, Milano e Catania), dove la sua storia si intreccerà con quella dell’allora giovanissimo Mauro Icardi, punta che si apprestava a fare il grande salto nell’Inter. Sposato dal 2008 alla Nara con rito civile, Maxi Lopez -questo il diminutivo con cui è stato conosciuto nella sua carriera- aveva avuto da lei ben tre figli nell’arco di tre anni.

Mauro Icardi, disperato gesto per riappacificarsi con Wanda Nara / Ecco cosa ha fatto

PAPA’ PER LA QUARTA VOLTA: IL POST DI DANIELA CHRISTIANSSON

Tuttavia Valentino Gaston (2009), Constantino (2010) e Benedicto (2012) non sono gli unici figli avuti da Wanda Nara, e per molto tempo oggetto del contendere tra lei e Maxi Lopez: dopo aver lasciato il biondo attaccante per il più giovane Icardi, la soubrette sudamericana aveva avuto le piccole Francesca (2015) e Isabella (2016) dall’attaccante dell’Inter: all’epoca si ricordano non solo le polemiche social e il famoso ‘non saluto’ tra Maxi e Icardi durante un match che li vedeva contrapposti, ma anche la nascita del fenomeno Nara alle nostre latitudini, tanto da farla diventare un fenomeno televisivo mentre la stella di Lopez, al tramonto della carriera, si offuscava.

Wanda Nara: "Mauro Icardi mi fa paura"/ La rivelazione choc...

L’addio della Nara a Icardi rappresenta indubbiamente una piccola rivincita per ‘la Gallina de oro’, questo uno dei suoi nickname quando indossava gli scarpini bullonati: ma cosa fa oggi Maxi Lopez? Dopo essersi ritirato al termine della stagione 2020-2021 (breve esperienza in Serie C alla Sambenedettese), oggi l’ex calciatore ha rilevato il 50% del club inglese del Birmingham City assieme all’uomo d’affari Paul Richardson. A livello privato, invece, da qualche tempo è legato alla modella svedese Daniela Christiansson: e proprio nell’ultimo mese, attraverso un curioso siparietto sui social, la coppia ha annunciato la nascita del loro primo bebè che tuttavia per Lopez è invece il quarto figlio. E la foto dell’ecografia postata dai due ha avuto un commento d’eccezione: proprio Wanda Nara che è stata la prima a reagire e, attraverso una Storia su Instagram, ha scritto “Congratulazioni! La famiglia si allarga”. Gesto di cortesia o tra i due le vecchie faide sono state appianate?











© RIPRODUZIONE RISERVATA