Maxima 2 si farà? Anticipazioni sulla seconda stagione della fiction trasmessa da Rai1

Questa sera andrà in onda la seconda ed ultima puntata di Maxima, la miniserie olandese incentrata sulla figura di Máxima Zorreguieta (Delfina Chaves) attuale regina d’Olanda prima e dopo l’incontro con il futuro Re dei Paesi Bassi Willem-Alexander (Martijn Lakemeier). La serie è incentrata nell’arco di tempo che va dall’incontro tra la giovane argentina e il futuro erede al trono dei Paesi Bassi fino al matrimonio. Composta da sei episodi alterna flashback della periodi della giovinezza e dell’adolescenza della futura regina quando viveva a Buones Aires.

MAXIMA COME FINISCE? ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA OGGI 3 SETTEMBRE 2024/Web in rivolta per la scelta di Rai1

La prima puntata ha totalizzato uno share superiore al 12.5% ed in attesa di scoprire i risultati della puntata di questa sera in molti si chiedono se Maxima 2 si farà? E la risposta è un sonoro si. Come riportano svariati siti, tra cui l’attendibilissimo TvBlog, Videoland (il servizio VOD olandese di proprietà di Rtl Nederland che ha prodotto e distribuito la serie) nell’aprile 2024, a pochi giorni dal debutto della serie, ha annunciato che ne sarebbe stata realizzata una seconda stagione. Ad oggi Màxima è stata venduta in 25 Paesi.

Stefano Fresi debutta da protagonista su Rai1: "Sono agitato e preoccupato"/ "C'è stato un problema"

Maxima 2 si farà, parla l’attrice Delfine Chaves: “Emozionante interpretare la Regina d’Olanda”

Maxima si farà 2 si farà dunque e dalle poche anticipazioni Maxima trapelate si scopre che nella seconda stagione ritroveremo nel ruolo della protagonista l’attrice argentina Delfina Chaves. Quest’ultima in una recente intervista concessa a Vanity Fair ha rivelato: “Per me è stato più facile entrare in contatto con Máxima perché l’ho fotografata prima che salisse al trono. Era già immersa nel mondo finanziario di New York e stava cercando di costruire la sua carriera.” E poi ancora ha aggiunto: “Non conosciamo il dietro le quinte, i sacrifici che ha dovuto affrontare: la sua carriera a New York, la sua indipendenza e la sua famiglia.”

Segreti di famiglia anticipazioni turche sul gran finale/ Minacce, verità e colpi di scena per Ilgaz e Ceylin

Ed infine ha concluso: “Se il pubblico si aspetta che Máxima appaia come un’eroina, o un personaggio pratico che non si lascia trasportare dalle sue emozioni, rimarrà deluso. Ma questo tipo di personalità non mi attrae. Preferisco ruoli complessi e precisi. Non sono preoccupata se il risultato mi piace o no.” Sul fatto che in realtà la regina Maxima non ha visto la miniserie ha tagliato corto: “Maxima ha annunciato in una conferenza stampa che non avrebbe guardato la serie. Beh, sapevo già molto della sua vita.”