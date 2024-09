Maxima ultima puntata oggi 3 settembre 2024: Web in rivolta per l’inizio in ritardo

È appena iniziata la seconda ed ultima puntata di Maxima, miniserie incentrata sulla figura dell’attuale regina d’Olanda. La serie inizia con una lite tra Max e Willem-Alexander. Le nozze sono vicine ma il padre della giovane ‘e’ una persona non gradita’ per via del suo passato, ha avuto un ruolo importante nella politica dell’ Argentina durante la dittatura di Videla, per questo stampa e società non vedono di buon occhio Max. Innamorato di Max, Willem-Alexander cerca dei compressi tra il suo ruolo di erede al trono e l’ amore della sua vita.

Nel frattempo sui social è scoppiata la polemica contro la scelta della Rai di fare iniziare la fiction ad un orario eccessivamente tardi per una prima serata. A causa della puntata di Affari Tuoi, la cui nuova condizione è affidata a Stefano De Martino, che si è protratta oltre il consueto Maxima anziché iniziare alle 21:25 ha avuto inizio alle 21:50. Si X è scoppiata la polemica ed i commenti di malumori e dissenso sono tantissimi

Maxima come finisce? Anticipazioni ultima puntata: scandalo a corte

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Maxima con i tre episodi conclusivi della miniserie olandese incentrata sulla figura dell’attuale Regina d’Olanda e narra la storia d’amore tra Máxima Zorreguieta, una giovane argentina con una brillante carriera in economia e finanza internazionale, e Willem-Alexander, il principe d’Orange-Nassau e futuro re dei Paesi Bassi. Le anticipazioni svela che cosa succederà nella seconda ed ultima puntata Maxima come finisce?

Prima di scoprire Maxima come finisce, andando con ordine il primo episodio di puntata riprenderà dal punto in cui è finito il precedente: la violenta lite tra Maxima e Willem-Alexander per il matrimonio. Le nozze sono imminenti ma c’è un grave ostacolo che rischia di minare la credibilità della famiglia Reale olandese, il padre di Maxima, Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini. L’uomo è stato un politico di spicco con ruoli importanti durante la dittatura in Argentina di Videla. Il passato della futura consorte dell’erede al trono è al centro dell’attenzione di media e giornali e la Famiglia Reale decide di prendere una drastica decisione: Jorge Zorreguieta non sarà invitato alle nozze.

Anticipazioni Maxima ultima puntata 3 settembre 2024: come finisce la serie di Rai1

Le anticipazioni Maxima per la seconda e l’ultima puntata svela che la trama della miniserie olandese si snoderà fino al matrimonio tra la giovane argentina e l’erede al Trono Willem-Alexander amore contrastato dalla società olandese per il passato del padre di lei. Ed infatti Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini non partecipò a gran parte degli eventi importanti della figlia, venne dichiarato persona non gradita alle nozze ma anche quando la figlia venne incoronata regina. Le uniche occasioni in cui il padre della Regina Consorte ha avuto il permesso di entrare nei Paesi Bassi solo per il battesimo delle tre nipoti.

Maxima come finisce? La miniserie si concluderà con il matrimonio tra Maxima e Willem-Alexander. Gli attuali sovrani d’Olanda si dissero si nella Chiesa Nuova di Amsterdam nel febbraio del 2002 dopo tre anni di fidanzamento. Maxima è diventata l’unica sovrana d’Olanda nata fuori dal continente europeo. E negli anni, grazie al suo carattere estroverso ma soprattutto al suo impegno a favore delle donne, ha saputo conquistarsi il cuore dei sudditi.

Maxima dove vedere l’ultima puntata della fiction di Rai1 e diretta streaming

La prima puntata di Maxima andata in onda ieri è piaciuta a 1.667.000 spettatori pari al 12.54% di share forte anche del traino della nuova edizione di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino che ha totalizzato il 24% di share. L’ultima puntata va in onda questa sera, martedì 3 settembre 2024, sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa e si scoprirà Maxima come finisce. È possibile seguirla anche in diretta streaming su Raiplay mentre dopo la messa in onda tutti i sei episodi saranno interamente disponibili nel catalogo del sito.