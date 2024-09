Maxima e l’amore con Gugliemo Alessandro: un affare di Stato

La storia d’amore tra Maxima e Gugliemo Alessandro è al centro della serie Maxima, ispirata alla vita di Máxima Zorreguieta, diventata regina d’Olanda dopo le nozze con Willem-Alexander d’Orange e che va in onda in prima serata su Raiuno. L’amore tra Maxima e Gugliemo Alessandro è diventato un vero e proprio affare di Stato a causa del passato del padre, Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini che, essendo stato un politico in Argentino, aveva avuto rapporti con il regime militare argentino di Videla.

Il passato politico di Maxima ha creato diversi problemi alla regina consorte che ha incontrato il suo attuale marito nel 1999 alla Feria de Abril, a Siviglia. Un amore travolgente quello tra Maxima e Gugliemo che, prima di essere coronato con il matrimonio, ha dovuto aspettare il consenso del Parlamento arrivato a luglio 2001.

Maxima e Gugliemo Alessandro: il padre di lei non invitato a nozze

Il legame tra Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini con il regime militare di Vileda ha scatenato uno scandalo a corte con al punto da essere stato dichiarato persona non grata alle nozze della coppia reale del 2002. All’uomo, inoltre, fu vietato di entrare nei Paesi bassi anche in occasione dell’incoronazione. L’uomo, così, non ha potuto partecipare nè al matrimonio della figlia nè alla sua incoronazione.

Il passato politico del padre di Maxima ha scatenato uno scandalo mondiale per la scelta del Governo olandese di non permettere all’uomo di partecipare ad alcuni eventi importanti della figlia. Le uniche occasioni in cui il padre della Regina Consorte ha avuto il permesso di entrare nei Paesi Bassi solo per il battesimo delle tre nipoti.

