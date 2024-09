Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini: tutto sul padre della regina Maxima

Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini è il padre di Maxima, la regina consorte dei Paese Bassi Willem-Alexander e che è salito agli onori della cronaca in occasione del matrimonio della figlia. Classe 1928, è stato un ricco proprietario terriero e politico argentino che è venuto a mancare nel 2017. L’uomo sposò la madre di Maxima, María del Carmen Cerruti Carricart, in seconde nozze non immaginando che la figlia, da adulta, sarebbe diventata una Regina.

MAXIMA, 1A PUNTATA 2 SETTEMBRE 2024 SU RAI1/ Anticipazioni e diretta: lite tra Maxima e Willem-Alexander

Jorge è nato in una ricca famiglia argentina e da adulto, oltre ad occuparsi delle proprietà di famiglia, si è dedicato alla vita politica partecipando, in particolare, al governo del dittatore Videla. Il suo coinvolgimento politico, l’uomo fu dichiarato persona non gradita alle nozze della figlia. La sua ultima apparizione pubblica risale al 2011 in occasione del compleanno della figlia per poi spegnersi nel 2017 a causa di un cancro.

Giovanni Lizzio, chi è l'ispettore di polizia ucciso da Cosa Nostra a Catania/ 8 giorni dopo Paolo Borsellino

La vita privata di Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini

Jorge Horacio Zorreguieta Stefanini è stato un personaggio di spicco in Argentina per la sua attività politica che lo ha esposto anche a diverse polemiche. L’uomo, tuttavia, ha avuto anche un’intensa vita privata essendosi sposato due volte e avendo avuto diversi figli dai due matrimoni.

In particolare, il padre della regina Maxima, si è sposato la prima volta con Marta López-Gil da cui ebbe tre figli. Un matrimonio che, però, si concluse con il divorzio e che portò Jorge, nel 1970, a sposare María del Carmen Cerruti Carricart da cui ebbe altri quattro figli tra cui la primogenita Maxima, diventata poi regina consorte dei Paesi Bassi.

Battiti Live Compilation 2024: anticipazioni 2 settembre/ Diretta e cantanti: carrellata di tormentoni!