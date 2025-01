Maxime Mbandà nelle scorse ore si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni sulla paternità al Grande Fratello e non è riuscito a trattenere le lacrime mentre chiacchierava con Helena Prestes e Amanda Lecciso. Il gieffino si sta facendo conoscere meglio dal pubblico, nella casa più spiata d’Italia più volte ha parlato della sua sfera personale. A pochi giorni dal suo ingresso aveva ammesso che l’amore per i suoi figli non è una cosa che è scattata immediatamente quando sono nati, col tempo però hanno fatto breccia nel suo cuore e li ama follemente.

Naturalmente al Grande Fratello sente la mancanza dei suoi figli e pensando a loro non ha potuto fare a meno di esprire le sue preoccupazioni relative alla paternità. Alle sue compagne d’avventura ha ammesso: “Ho paura di quando i miei figli saranno in adolescenza perché ho paura di non riconoscere quando avranno bisogno“ La modella brasiliana ha provato subito a rassicurarlo dicendo che a parer sui dovrebbe instaurare con i suoi figli un rapporto basato sulla fiducia per poter parlare di qualsiasi cosa. Pensa che in questo modo riuscirà a stargli accanto e a comprenderli, dandogli consigli non solo come padre ma anche come amico.

Il ruolo di genitore preoccupa Maxime Mbandà: al Grande Fratello non trattiene le lacrime durante uno sfogo

Maxime Mbandà è scoppiato in lacrime mentre esprimeva le sue preoccupazioni, nella casa più spiata d’Italia ha ammesso di essere preoccupato perché i suoi genitori non sono stati molto presenti e non ha potuto instaurare con loro un rapporto stretto ed empatico. Ad Amanda ed Helena ha detto che sua madre gli è stata sempre accanto nella sua carriera sportiva, ma con lei non riusciva ad aprirsi molto. Pensa che forse lui non era pronto a livello di comunicazione.

Ripensare al rapporto che aveva con i suoi genitori in passato lo ha fatto commuovere, pensa che avrebbe affrontato tutto diversamente se avesse avuto maggiore supporto e più comunicazione con loro. L’unica cosa che spera è essere all’altezza per poter aiutare i suoi figli. Amanda Lecciso ha ammesso che anche lei ha dovuto affrontare delle difficioltà con i suoi figli, nonostante abbia avuto un ottimo esempio dai suoi genitori. Lo ha poi tranquillizzato dicendo che riuscirà ad essere un bravo padre e gli ha consigliato di non darsi delle colpe per gli errori che potrebbe commettere. La gieffina ha concluso dicendo: “Nessuno ti insegna ad essere un bravo genitore, non è facile”.

