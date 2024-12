Maxime Mbandà al Grande Fratello si sta facendo conoscere meglio dai telespettatori, da quando ha varcato la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia in più occasioni si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale. Nei giorni scorsi il gieffino ha parlato della paternità, le sue rivelazioni hanno spiazzato non poco i telespettatori, ne ha parlato durante una chiacchierata in giardino con Amanda Lecciso.

Preferito Grande Fratello 2024, chi è?/ Testa a testa tra Javier, Lorenzo ed Helena: fuori dai giochi altri

Alla sua compagna di avventura ha raccontato che quando stava per nascere il suo primo figlio stava giocando con la nazionale di rugby ma sospese ogni impegno per assistere al parto. Per lui gestire la sua famiglia non è stato semplice all’inizio, dopo che l’entusiasmo iniziale iniziò a sentirsi quasi un estraneo. Il suo primogenito era in simbiosi con la madre e lui non si sentiva partecipe, quando lo vedeva in braccio all’ex compagna non provava nulla.

Perché Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati al Grande Fratello 2024/ Lei piange: "È dura"

Maxime Mbandà non ha provato subito amore per il primogenito: rivelazione shock al Grande Fratello

Il rugbista era giovane quando è diventato padre per la prima volta, probabilmente questo ha contribuito nelle sensazioni che ha provato dopo la nascita del figlio Leone. Lui si sentiva anomalo, ad Amanda Lecciso ha confessato: “L’amore per mio figlio non è scoppiato subito”. La situazione familiare non era semplice ed è peggiorata quando lui e l’ex compagna si sono separati, il figlio non lo vedeva molto. Le cose però col tempo sono cambiate e si è innamorato sempre di più dei suoi figli.

MariaVittoria torna a sminuire l'intimità con Tommaso al Grande Fratello/ Furiosi i familiari di lui

La Lecciso ha subito compreso come si è sentito perché anche lei ha vissuto una situazione simile, al gieffino ha rivelato che il bene per i figli è cresciuto col tempo, all’inizio non aveva l’istinto materno. A Maxime Mbandà ha detto che a parer suo l’importante è quello che lui dà e che l’amore genitoriale si evolve con il tempo. Il gieffino pensando ai suoi figli non è riuscito a trattenere l’emozione, diventare padre non è stato facile all’inizio ma ad oggi sono la sua gioia più grande.