McDonald’s, arriva l’AI di Google nei fast food/ Così il “cibo sarà più fresco e più caldo”

La catena di fast food, McDonald’s, ha annunciato una collaborazione con Google e l’intelligenza artificiale, l’AI, a partire dal 2024. Come si legge su Hdblog l’obiettivo della partnership è quello di permettere l’accesso ai ristoranti che sfornano panini alle tecnologie del gigante di Mountain View attraverso aggiornamenti hardware e software. I vari punti McDonald’s vedranno i loro sistemi sempre aggiornati, ad esempio gli ordini e l’applicazione mobile dell’azienda, ma soprattutto si potrà sfruttare l’intelligenza artificiale generativa su una serie infinita di dati per ottimizzare le operazioni.

Secondo la società, questa collaborazione porterà diversi effetti positivi, a cominciare da un cibo che sarà “più caldo e fresco” per i clienti. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su come verrà sfruttata l’intelligenza artificiale ma in ogni caso l’azienda Made in Usa ha spiegato che gli aggiornamenti avverranno in loco nei negozi e nei servizi forniti attraverso Google Cloud.

MCDONALD’S, ARRIVA L’AI DI GOOGLE NEI FAST FOOD: I RISVOLTI DELLA COLLABORAZIONE

Grazie a questi nuovi sistemi i manager del Mc potranno individuare più facilmente delle soluzioni finalizzate a ridurre le problematiche aziendali a cominciare dall’evitare “le interruzioni dell’attività”. McDonald’s ha evitato di affrontare il tema dell’eventuale sostituzione del lavoro dell’uomo con l’intelligenza artificiale, spiegando che al momento l’AI servirà per “ridurre la complessità” per il personale del negozio e che “alimenterà nuove entusiasmanti esperienze per il personale e i clienti”.

Tutto è ancora abbastanza fumoso quindi, ma se si prende in considerazione Wendy’s, altro cliente di Google Cloud AI, si nota che è stata implementata una piattaforma di ordini AI all’inizio dell’anno, mentre a giugno il sistema era in fase beta in un negozio a Columbus, nell’Ohio. Sono attesi quindi aggiornamenti nei prossimi mesi, ma fra gli addetti ai lavori serpeggia la convinzione che proprio McDonald’s possa diventare una delle prime realtà ad introdurre robot guidati dall’AI in sostituzione dell’uomo.











