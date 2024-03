McDonald’s, disservizi in tutto il mondo/ Dal Giappone alla Germania: problemi con l’app e nei negozi

McDonald’s ha riscontrato dei problemi tecnici in alcuni Paesi stranieri, a cominciare da Giappone e Regno, Unito, passando da Germania, Austria, Australia e Nuova Zelanda. Come riferisce il sito della BBC, autorevole portale britannico, si sarebbero registrate difficoltà nell’ordinare il cibo presso la nota catena di fast food. In Giappone, viene specificato, l’azienda ha confermato che si è verificato un errore nel sistema che ha obbligato i clienti ad attendere un po’ di tempo affinchè il servizio venisse ripristinato.

Margherita Forconi, vittima di anoressia/ “Per superare i disturbi alimentari bisogne chiedere aiuto”

Da segnalare che anche via social sono stati riscontrati dei problemi in diversi Paesi, anche se al momento non rientra la nostra nazione. Stando a quanto fatto sapere da McDonald’s, il problema non sarebbe comunque legato alla sicurezza informatica e sarebbe inoltre in via di risoluzione. “Attualmente si è verificato un errore di sistema – le parole di McDonald’s Giappone – ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e vi chiediamo di attendere un po’ fino al ripristino del servizio”. Numerose segnalazione sono apparse anche sul portale Downdetector, il sito che tiene traccia di tutti i disservizi che si verificano online fra app, social, siti e servizi vari.

New York, forni a legna devono ridurre emissioni C02/ E' polemica: “Costi fino a 20mila dollari”

MCDONALD’S, DISSERVIZI IN TUTTO IL MONDO: IL PICCO ALLE ORE 5:00

Il picco è stato registrato attorno alle ore 5:00 di questa mattina, venerdì 15 marzo 2024, principalmente con l’applicazione ufficiale di McDonald’s nel Regno Unito. Altre segnalazioni sono giunte su Reddit, noto social network americano, ma provenienti dall’Australia, dove si sarebbero verificati diversi disagi.Ted Anderson, tramite un post su X, ha invece fatto sapere di essere entrato in un ristorante in Giappone e di aver riscontrato problemi con i pagamenti digitali e che il punto vendita accettava solo contanti.

Dieta e cibo, mangiare dopo le 23:00 "Aumenta il rischio di mortalità”/ Lo studio: “A rischio i diabetici”

Situazioni simili anche in Germania e in Austria, mentre in Nuova Zelanda l’utente di X Germin van Royen ha fatto sapere che: “L’interruzione del McDonald’s è pazzesca. Sono entrato stasera e ho fatto un giro per tutti i chioschi ed erano inattivi. Un sistema che può fallire a livello nazionale è negativo… ma anche in più paesi!? Pazzesco”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA