Me Contro Te, Sofi e Luì/ “Le nozze? Coinvolgeremo i fan, vorremmo dei bimbi”

Sofia Scalia e Luigi Calagna, sono meglio conosciuti come Sofi e Luì dei Me contro Te. Sono fra gli youtuber e i content creator più famosi d’Italia, avendo 6.4 milioni di follower, e si sono raccontati in una bella intervista al Corriere della Sera a pochi giorni dal ritorno in Italia dopo un viaggio ai Caraibi per festeggiare i dieci anni di fidanzamento: «Non l’avevo proprio notato – racconta Sofi in merito al primo incontro con il futuro compagno – poi, lui ha aperto Facebook apposta per comunicare con me, ma non sapeva usarlo: mi scriveva messaggi privati nella bacheca pubblica, tipo lettere o dediche di canzoni. Lo trovavo sdolcinato, non mi piaceva. Dopodiché, avevo un’interrogazione difficile di chimica e, siccome lui studiava Farmacia, gli ho chiesto aiuto». E Luì le ha fatto replica: «Mi presentai come il super eroe della chimica». «Fu bravo: presi nove – risponde lei – da lì, l’ho conosciuto meglio e ho capito che era giusto per me. E che non era sdolcinato: la sua era solo una strategia. Sbagliata».

Tatjana Patitz, chi è la supermodella morta a 56 anni/ Aveva un tumore al seno

Poi arrivò a distanza di due anni il loro primo video: «Nel 2014 – racconta Luì dei Me contro Te – ero appassionato di YouTube ed eravamo sempre quelli che intrattenevano gli amici. Era estate, avevamo tanto tempo libero. Il primo non l’ha visto nessuno, ma ci siamo divertiti». «L’idea – ha continuato Sofi – era girare sempre sfide, giochi. Da qui: Me contro Te». Dopo quattro mesi i due raggiungono 1.000 iscritti e si danno quindi un traguardo: «Ci siamo promessi che, se avessimo raggiunto diecimila iscritti in un anno, avremmo continuato, altrimenti, avremmo smesso: era impegnativo e noi studiavamo». «Invece, in un anno, ne avevamo trecentomila», aggiunge Luì.

Nicola Di Bari: "Maestra mi staccò il nervo ottico"/ "Mi colpì con la bacchetta..."

ME CONTRO TE, SOFI E LUI’: “SE FOSSE ANDATA MALE CON YOUTUBE…”

Ma se fosse andata male cosa avrebbero fatto nella vita i Me contro Te? «In un mondo alternativo, oggi sarei un farmacista con un hobby: farei video, foto, suonerei la chitarra» spiega Luì, mentre Sofi aggiunge: «Io sarei una pediatra». Ma come è a fatta la loro giornata? «Me contro Te è il 99% della nostra vita – dice Luì – la mattina, registriamo il video del giorno. Il pomeriggio lo dedichiamo alla creatività dei video seguenti e a quel megauniverso fatto di musica, libri, film, giocattoli e ora anche App. Dopodiché, cena e poi ci guardiamo un film o una serie, o vediamo gli amici». «Lavoriamo sempre – aggiunge Sofi – ma non è un peso. Ci scherziamo su: è come dedicarsi di continuo a un hobby».

Amici 22, due allievi espulsi dopo la notte Capodanno/ Cosa è successo

Tanto tempo insieme in questi dieci anni, ma la coppia sembra andare a gonfie vele: «Momenti di crisi? Mai, mai, mai. Neanche una crisi piccola». «Io quando sento gli altri parlare di crisi neanche capisco: a noi, non è mai successo». Un anno fa Luì ha fatto la proposta di matrimonio a Sofi al Grand Hotel Tremezzo di Como, ma quando ci saranno le nozze dei Me contro Te? «Doveva essere quest’anno – precisa Sofi – poi tra serie, film, tour, non siamo riusciti», e Lui ha aggiunto: «Lo consideriamo come un altro film: dobbiamo stupire e vorremmo coinvolgere i fan. Ma se troviamo un incastro, lo facciamo quest’anno». Chiusura dedicata ai progetti futuri: «Bambini? Ne abbiamo milioni digitali, ma ne vorremmo di veri anche in questo momento. Vorremmo continuare in questa direzione e, soprattutto, rimanere uniti e felici».











© RIPRODUZIONE RISERVATA