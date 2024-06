Medagliere Europei atletica 2024 Roma/ Italia prima: 10 ori e 20 medaglie, trionfo vicino! (Oggi 12 giugno)

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: IL PRIMATO DELL’ITALIA

Sempre più solido il primato dell’Italia nel medagliere degli Europei atletica 2024 a Roma. Siamo giunti all’ultima giornata di gare e la Nazionale italiana di atletica leggera domina con dieci medaglie d’oro e venti complessive, contando anche sette argenti e tre bronzi. Le ultime aggiunte sono naturalmente quelle di ieri sera, con le vittorie di un geniale Gianmarco Tamberi nel salto in alto e di una meravigliosa Nadia Battocletti nei 10000, per la trentina doppietta dopo l’oro già vinto nei 5000 venerdì scorso, oltre al secondo posto di Alessandro Sibilio nei 400 hs, a sua volta di grande valore perché ottenuto con il nuovo record italiano e alle spalle solamente del fenomeno della specialità, il norvegese Karsten Warholm.

Il primo posto finale nel medagliere degli Europei atletica 2024 a Roma è praticamente certo per l’Italia, e sarebbe la prima volta nella storia. Ricordiamo infatti che finora l’edizione migliore degli Europei di atletica era stata per noi Spalato 1990, con cinque ori e dodici podi complessivi, numeri già superati con enorme margine. Ricordiamo quindi almeno tutti gli ori, oltre a quelli già citati: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Lorenzo Simonelli nei 110 hs, Marcell Jacobs nei 100 metri, Yeman Crippa e la classifica a squadre nella mezza maratona maschile, infine Sara Fantini nel lancio del martello.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA: I NOSTRI INSEGUITORI

Tutte le altre nazioni ci seguono a debita distanza nel medagliere degli Europei atletica 2024 a Roma, cominciando dalla Francia che ha quattro ori e tredici medaglie totali, con tre argenti e sei bronzi. Ecco perché possiamo considerarla una distanza di fatto praticamente incolmabile, anche se nell’ultima serata ci sono ancora dieci finali da vivere. In terza posizione abbiamo la Norvegia con tre ori, due argenti e un bronzo, per gli scandinavi sono naturalmente decisivi fenomeni come il già citato Warholm e Jakob Ingebrigtsen, che oggi proverà a vincere anche i 1500 dopo l’oro nei 5000.

Quarta posizione per la Svizzera e questa è una sorpresa: tre ori, un argento e quattro bronzi per gli elvetici, con la perla della doppia vittoria sui 200 metri, cioè Timothé Mumenthaler tra gli uomini e Mujinga Kambundji in campo femminile. In termini di podi fa meglio di Norvegia e Svizzera un colosso come la Gran Bretagna, che ha undici medaglie complessive ma con due soli ori più quattro argenti e cinque bronzi. Potrebbe esserci una bella lotta per le posizioni di spicco, ma il primo posto dell’Italia è praticamente certezza nel medagliere degli Europei atletica 2024 a Roma.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA (PRIME POSIZIONI)

1. Italia 10-7-3 (20)

2. Francia 4-3-6 (13)

3. Norvegia 3-2-1 (6)

4. Svizzera 3-1-4 (8)

5. Gran Bretagna 2-4-5 (11)

6. Olanda 2-3-4 (9)

7. Spagna 2-3-2 (7)

8. Polonia 2-2-2 (6)

9. Irlanda 2-1-0 (3)

10. Belgio 2-0-1 (3)

11. Ucraina 1-1-4 (6)

12. Austria 1-1-0 (2)

12. Grecia 1-1-0 (2)

12. Croazia 1-1-0 (2)

15. Svezia 1-0-1 (2)

16. Slovenia 1-0-0 (1)

16. Estonia 1-0-0 (1)

