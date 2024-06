Medagliere Europei nuoto 2024/ Italia a quota 3 ori grazie al fondo (oggi venerdì 14 giugno)

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2024: L’ITALIA HA TRE ORI DALLE GARE DI FONDO

Il medagliere degli Europei nuoto 2024 vede al momento protagonista l’Italia, che però ricordiamo non parteciperà alle gare in corsia di settimana prossima. La rassegna continentale di Belgrado è nata oggettivamente male, con tempi molto stretti tra i Mondiali di febbraio e le Olimpiadi del prossimo mese e pianificata con colpevole ritardo dalla LEN, che infine ha collocato questi Europei di nuoto 2024 proprio in concomitanza con il Settecolli di Roma, motivo per cui la Federazione italiana ha deciso di privilegiare il meeting capitolino.

La premessa era doverosa per spiegare una situazione sinceramente molto particolare ma per il momento l’Italia c’è e nel nuoto di fondo si sta facendo onore come sempre, per cui finora gli Azzurri si godono il secondo posto nel medagliere degli Europei nuoto 2024 con tre ori, sei argenti e cinque bronzi. In particolare spicca evidentemente la vittoria di Gregorio Paltrinieri nella 10 km di nuoto di fondo, che essendo la distanza olimpica del nuoto in acque libere assume logicamente un significato enorme a meno di due mesi dai Giochi olimpici di Parigi 2024.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2024: GRANDI SODDISFAZIONI DALLE ACQUE LIBERE

Non si vive di “solo” Paltrinieri, però, potremmo sintetizzare in questo modo una situazione nella quale l’Italia domina la voce del nuoto di fondo in acque libere nel medagliere degli Europei nuoto 2024 grazie al suo grande campione ma anche a tante altre stelle. Brillano in particolare le altre due medaglie d’oro, che sono state colte da Dario Verani e Barbara Pozzobon nelle due gare sui 25 km, le cosiddette “maratone” perché naturalmente costituiscono le gare in assoluto più lunghe del programma, che per il nuoto di fondo a Belgrado è ospitato ad Ada Ciganlija, un’isola sul fiume Sava.

Nella 25 km maschile abbiamo fatto la doppietta, alle spalle di Dario Verani si è infatti classificato Matteo Furlan, mentre ad esempio possiamo ricordare anche il bronzo di Marcello Guidi nella 5 km, gara che al femminile ci ha portato l’argento di Ginevra Taddeucci. Infine, torniamo alla 10 km per ricordare che all’oro di Gregorio Paltrinieri nella gara maschile si aggiungono i due gradini del podio conquistati dalle ragazze, con la già citata Pozzobon d’argento e il terzo posto per Giulia Gabbrielleschi.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO 2024

1. Spagna 4-0-1

2. Italia 3-6-5

3. Germania 3-3-0

4. Olanda 2-0-2

5. Austria 2-0-0

6. Gran Bretagna 1-3-2

7. Ungheria 1-0-2

8. Francia 0-2-2

9. Grecia 0-2-0

10. Israele 0-0-2

