Diretta 5 km nuoto fondo Europei 2024/ Streaming video Rai 2: Paltrinieri a riposo (13 giugno)

DIRETTA 5 KM NUOTO FONDO EUROPEI 2024: SECONDE LINEE AZZURRE SENZA PALTRINIERI ED ACERENZA

Collocata il giorno dopo la 10 km, che naturalmente era la gara più significativa perché si disputa sulla distanza olimpica, la diretta della 5 km agli Europei nuoto di fondo 2024 a Belgrado sarà un po’ in tono minore e basterebbe il dato della partecipazione degli Azzurri a spiegare il perché. L’appuntamento è per le ore 9.00 di stamattina, giovedì 13 giugno, ma senza Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Dario Verani: per quest’ultimo può essere normale considerando che è uno specialista delle distanze più lunghe, mentre naturalmente Paltrinieri e Acerenza hanno ormai nel mirino la gara olimpica di Parigi 2024.

Le risposte dovevano arrivare ieri e sono arrivate, soprattutto per Greg, splendido anche dal punto di vista tattico scegliendo una traiettoria diversa da tutti gli alti che gli ha regalato un enorme vantaggio sul rettilineo d’arrivo della 10 km, vinta in questo modo proprio dal campionissimo carpigiano, che alle Olimpiadi punterà al titolo anche in acque libere. Beffa invece per Acerenza, quarto con lo stesso tempo del bronzo, ma anche per lui è comunque la dimostrazione di una condizione di forma già presente, oggi invece saranno Vincenzo Caso, Andrea Filadelli e Marcello Guidi i protagonisti italiani della diretta della 5 Km di nuoto di fondo.

DIRETTA 5 KM NUOTO FONDO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI EUROPEI 2024

Come era già stato ieri, l’appuntamento con la diretta tv della 5 km degli Europei nuoto di fondo 2024 a Belgrado sarà su Rai Sport (canale 58), naturalmente in chiaro per tutti. Avremo quindi la possibilità di seguire la gara anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA 5 KM NUOTO FONDO: COSA ASPETTARCI DAGLI ITALIANI IN GARA?

Detto dei grandi assenti, ci sembra giusto che la diretta della 5 km nuoto di fondo sia riservata oggi a nuovi talenti che si devono mettere in mostra su un nuovo palcoscenico come possono essere gli Europei di nuoto di fondo a Belgrado. In particolare, ben due di loro sono esordienti: Andrea Filadelli di recente è stato quinto e primo degli italiani nella 10 km in Coppa del mondo a Golfo Aranci, quindi un uomo di sicuro livello, mentre Vincenzo Caso in Sardegna si era classificato ventesimo ma naturalmente anche per lui può essere molto significativa questa prima esperienza in un grande contesto internazionale, pur sulla distanza più breve.

L’elemento di maggiore esperienza dovrebbe quindi essere Marcello Guidi, il classe 1997 nato a Cagliari che l’anno scorso è stato medaglia d’oro proprio della 5 km ai cosiddetti Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia ad Heraklion, in Grecia. Anche per lui sarà comunque un’occasione importante per mettersi in mostra, di fatto il cuore della stagione dal momento che alle Olimpiadi i posti per la 10 km sono naturalmente per i nostri big: sapranno sorprenderci gli azzurri in gara nella diretta della 5 Km di nuoto di fondo?











