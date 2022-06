Medagliere Mondiali nuoto 2022 Budapest/ Italia seconda, siamo a quota 16 (27 giugno)

MEDAGLIERE MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST: ITALIA SEMPRE SECONDA

Il medagliere dei Mondiali nuoto 2022 Budapest continua a confermare per l’Italia il ruolo di super-potenza mondiale e nettamente migliore squadra europea: con l’argento vinto questa mattina da Gregorio Paltrinieri nella 5 km di nuoto di fondo in acque libere siamo arrivati a quota 16 medaglie, con l’esaltante bottino di sette ori, quattro argenti e cinque bronzi, con risultati straordinari nel nuoto in corsia (migliore edizione di sempre in tal senso) con cinque ori, due argenti e due bronzi, ma pure le grandi soddisfazioni arrivate anche nel nuoto artistico grazie a due ori, un argento e due bronzi e ora pure nel nuoto di fondo, che ha vissuto per adesso due gare e in entrambe gli Azzurri sono saliti sul podio.

Per il momento siamo sempre al secondo posto nel medagliere dei Mondiali nuoto 2022 Budapest alle spalle solamente degli Stati Uniti: posizione che non dovrebbe durare, considerato che la seconda settimana è consacrata soprattutto ai tuffi dove la Cina dovrebbe raccogliere come di consueto un gran numero di medaglie d’oro – ha già cominciato ieri nella gara dal trampolino sincro 3 metri maschile – ma questo non incide sul giudizio eccellente per l’Italia, che al momento tiene dietro grandi potenze come Australia e appunto Cina e domina a livello europeo, dal momento che nessun’altra nazione del Vecchio Continente ha vinto finora più di due ori mentre noi siamo addirittura a sette. Gli Usa dominano nel medagliere dei Mondiali nuoto 2022 Budapest con 17-12-16, il dato curioso è che queste 45 medaglie a stelle e strisce sono arrivate tutte dal nuoto in corsia.

MEDAGLIERE MONDIALI NUOTO 2022 BUDAPEST (PRIME POSIZIONI)

1. Stati Uniti 17-12-16

2. Italia 7-4-5

3. Australia 6-9-2

4. Cina 6-0-6

5. Canada 3-4-4

6. Giappone 2-6-3

7. Ucraina 2-5-2

8. Francia 2-4-2

9. Germania 2-3-2

10. Svezia 2-2-0

