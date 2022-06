Gregorio Paltrinieri/ Diretta 5 km fondo Mondiali nuoto 2022 streaming video Rai

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 5 KM FONDO MONDIALI NUOTO 2022

Alle ore 9:00 di lunedì 27 giugno la diretta dei Mondiali di nuoto 2022 Budapest vede protagonista Gregorio Paltrinieri: il carpigiano torna in acqua ma questa volta sarà impegnato nella 5 km di fondo, vale a dire nuoto in acque libere. Sappiamo bene che l’evento ungherese ha cambiato registro in questa seconda settimana: sono terminate le gare di nuoto in piscina, da questo momento ci si dedica alle lunghe distanze in acque libere (ne abbiamo avuto un assaggio ieri con la staffetta) e il nostro Gregorio Paltrinieri va oggi a caccia di altra gloria, in una gara che certamente può essere nelle sue corde ma con una condizione da valutare.

Ricordiamo infatti che l’azzurro si è presentato agli 800 e ha deluso le aspettative; poi ha fatto un vero e proprio capolavoro timbrando una medaglia d’oro assurda nei 1500, perché era entrato in finale con il settimo tempo e dava la sensazione di non essere in palla. Tuttavia, Gregorio Paltrinieri ha trasformato la rabbia e la frustrazione in carburante con cui ha dominato sugli avversari; ora sembra pronto a replicare nella diretta della 5 Km di fondo, vedremo cosa succederà nella sempre appassionante gara ai Mondiali nuoto 2022 Budapest…

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 5 KM FONDO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE I MONDIALI NUOTO 2022

Ricordiamo che la diretta tv di Gregorio Paltrinieri, impegnato nella 5 km di fondo ai Mondiali nuoto 2022 Budapest, sarà fornita dalla televisione di stato: l'intero evento infatti viene seguito da Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del vostro telecomando e che dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti.

DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 5 KM FONDO MONDIALI NUOTO 2022: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo per vivere il grande momento di Gregorio Paltrinieri nella diretta della 5 km di fondo ai Mondiali nuoto 2022. L’anno scorso Greg aveva sbancato agli Europei, proprio qui a Budapest: aveva infatti conquistato l’oro sia nella 5 km che nella 10 Km, dominando dunque le competizioni individuali in acque libere, mentre ai Mondiali di Gwanju tenutisi tre anni fa era stato argento sulla distanza nella quale gareggia oggi, ma si trattava della staffetta. A proposito: nell’ultima competizione iridata della 5 km di fondo individuale, andata appunto in scena tre anni fa, la medaglia d’oro era andata all’ungherese Kristof Rasovszky che aveva preceduto il francese Logan Fontaine, poi bronzo per Eric Hedlin.

Gregorio Paltrinieri non aveva gareggiato in questa prova, lasciando il proscenio a Domenico Acerenza: il lucano aveva disputato una grande gara, era arrivato quinto (anche alle spalle di Matej Kozubek) e il podio lo aveva sfiorato, arrivando infatti a un secondo e sei decimi da Hedlin. Oggi Gregorio Paltrinieri vuole provare a dimostrare di averne ancora dopo lo strepitoso 1500 in piscina, con oro ai Mondiali nuoto 2022 Budapest; vedremo cosa succederà in acqua…











