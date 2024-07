MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: ANCORA IN ATTESA

Parlando del medagliere Olimpiadi Parigi 2024 dobbiamo innanzitutto ribadire che oggi, giovedì 25 luglio, sarà un altro giorno d’attesa. I Giochi Olimpici infatti formalmente inizieranno domani sera con la cerimonia d’apertura e poi le prime finali saranno sabato, quando davvero inizieremo ad esaltarci per le gare che assegneranno le medaglie olimpiche. Tuttavia, 16 giorni di gara per 329 titoli da assegnare possono non bastare e allora qualcosa deve cominciare già prima, almeno in termini di batterie o gironi di qualificazioni. Oggi sarà ad esempio anche più intenso come giorno rispetto a ieri, perché oltre a calcio e rugby a 7 inizieranno anche le avventure di pallamano e tiro con l’arco.

Ecco allora che qualcosa potrà già succedere che ci dia indicazioni su come potranno evolvere i tornei di questi sport, quindi con qualche proiezione su cosa potrebbe succedere almeno in queste competizioni circa il medagliere Olimpiadi Parigi 2024, anche se sarà soprattutto un giorno di attesa sempre più crescente, come sarà d’altronde anche domani, il venerdì che come da tradizione sarà per intero consacrato alle emozioni della cerimonia inaugurale. Proiettandoci più avanti, proviamo a fare qualche ragionamento in particolare sull’Italia, perché naturalmente speriamo che gli Azzurri possano esaltarsi in questa edizione dei Giochi Olimpici.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: FOCUS SULL’ITALIA

Parliamo dell’Italia nel medagliere Olimpiadi Parigi 2024, ricordiamo allora che Tokyo ci ha portato il record assoluto di medaglie, ben 40, mentre in quanto agli ori la migliore prestazione di sempre ai Giochi Olimpici da parte dell’Italia resta sempre quella di Los Angeles 1984, quando la spedizione azzurra ottenne ben 14 titoli olimpici. Quanto alla posizione finale nel medagliere delle Olimpiadi, i migliori piazzamenti sono il secondo posto a Los Angeles 1932 (la città evidentemente ci porta bene) e il terzo a Roma 1960, nell’unica edizione estiva in casa nostra, mentre i precedenti a Parigi sono davvero lontanissimi: tre ori e due argenti nel 1900 e otto ori, tre argenti e cinque bronzi nel 1924, esattamente 100 anni fa.

Volendo parlare dei singoli sport, ecco che l’Italia è prima nel medagliere delle Olimpiadi di tutti i tempi per quanto riguarda la scherma (49-46-35) e terza nel ciclismo (35-16-12), mentre ci collochiamo in quarta posizione per il tiro (16-16-11) e la boxe (15-15-18). Tre anni fa a Tokyo invece restano nel cuore i cinque ori in atletica leggera, oltre un quinto dei 24 titoli che abbiamo vinto in tutta la storia nella regina degli sport olimpici. Per il resto, gli altri ori in Giappone arrivarono uno a testa da taekwondo, canottaggio, vela, ciclismo e karate: che cosa succederà invece per l’Italia nel medagliere Olimpiadi Parigi 2024? Lo scopriremo a partire da sabato…