DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI, PROGRAMMA OGGI 24 LUGLIO

La diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi prenderà il via, almeno a livello ufficiale, tra due giorni con la cerimonia inaugurale, ma in realtà il programma di mercoledì 24 luglio ci parla già di alcune gare che, come da tradizione, aprono i Giochi con qualche giorno di anticipo. Di conseguenza la diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi è già attuale: in questo spazio allora possiamo dedicarci a scoprire quali saranno gli eventi che potremo seguire oggi.

Il primo evento ad aprire le danze è il calcio maschile: purtroppo in questo torneo non sarà presente l’Italia né il Brasile campione in carica, ma oggi assisteremo a tutte le partite (un totale di otto) che compongono la prima giornata della fase a gironi, con inizio alle ore 15:00 e chiusura intorno alle 23:00, visto che anche in prima serata ci saranno alcune partite.

A proposito: bisogna ricordare che oggi la diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi inizierà nel pomeriggio, per l’appunto alle ore 15:00, e riguarderà soltanto due discipline che sono sport di squadra. Dovremo attendere ancora per vedere i primi italiani in gara ma questo ovviamente non ci impedirà di seguire in maniera appassionata la diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi, dunque adesso proviamo a entrare maggiormente nel merito di quelli che sono gli eventi cui assisteremo mercoledì 24 luglio, di fatto la giornata inaugurale delle Olimpiadi 2024 Parigi anche se come detto la cerimonia di apertura sarà solo venerdì 26.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI: LE GARE DI MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Abbiamo dunque detto che la diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi inizia oggi e che riguarda due sport di squadra: il calcio maschile sarà naturalmente sotto i riflettori anche se bisogna dire che le big non sono troppe. Le vedremo comunque già tutte questo mercoledì, visto che ogni turno dei gironi (si gioca ogni tre giorni) è integrale nella stessa giornata: dunque attenzione alla Spagna medaglia d’argento tre anni fa, alla Francia allenata da Thierry Henry e una delle favorite per la medaglia d’oro e poi ovviamente all’Argentina, con una possibile outsider che è il Giappone, arrivato ai piedi del podio nell’edizione delle Olimpiadi 2020 (poi spostate di un anno a causa del Covid) che si erano disputate a Tokyo.

L’altro sport di squadra nella diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi è il rugby a 7: in questo caso addirittura i due gironi raddoppiano, infatti ogni nazionale giocherà due partite nello stesso giorno. Qui spiccano in particolar modo gli All Blacks, la Nuova Zelanda sarà impegnata prima contro il Giappone e poi nel big match contro il Sudafrica, anche se il rugby a 7 è diverso da quello tradizionale.

La diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi ci farà vivere già mercoledì 24 luglio ben 12 partite, vale a dire le prime due giornate di ciascuno dei tre gironi. Abbiamo fatto la nostra presentazione, adesso siamo davvero pronti a vivere la diretta live delle Olimpiadi 2024 Parigi aspettando poi che tutte le varie discipline prendano il via nei prossimi giorni.