Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia, diretta lunedì 30 agosto

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA ANCORA PROTAGONISTA?

Prosegue senza sosta il programma dei Giochi paralimpici: lunedì 30 agosto dunque avremo un nuovo appuntamento con il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020, un giorno nel quale speriamo che, ancora una volta, sia grande protagonista un’Italia che ci sta facendo sognare, devastante nel nuoto dove si conferma una delle migliori nazioni al mondo ma ottima anche nella scherma, e anche qui come da copione. Lunedì 30 agosto la partenza, in ordine cronologico, è dedicata al tiro a segno: alle 1:30 della nostra notte Jacopo Cappelli, Andrea Liverani e Pamela Novaglio saranno impegnati nelle qualificazioni del tiro da 10 metri, un evento che anticiperà di poco gli ottavi del tiro con l’arco Individual Compound Open femminile, con Eleonora Sarti e Maria Andrea Virgilio che proveranno a fare passi avanti.

Sempre alle ore 2:00, ecco l’inizio delle qualificazioni del nuoto: qui va detto che le gare in programma sono davvero tante, tra i nomi da tenere d’occhio quelli di Simone Barlaam (con Simone Ciulli nei 100 dorso maschili, categoria S9), poi di Monica Boggioni (50 dorso S5), Arjola Trimi (100 stile S3) che ieri ha vinto la medaglia d’oro, infine per il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 avremo in gara anche Carlotta Gilli, nei 200 misti SM13. L’equitazione ci terrà compagnia dalle 8:00 con Sara Morganti nel freestyle individuale; poi spazio all’atletica, con Oney Tapia nella finale del lancio del peso maschile e Ndiaga Dieng che affronterà le qualifiche dei 400 metri T20.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

La situazione nel medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 sembra andare in via di definizione, almeno per quanto riguarda la vittoria: la Cina ha staccato la concorrenza e nello specifico Gran Bretagna e Comitato Paralimpico Russo, che al momento occupano gli altri due gradini del podio ma devono rimontare un bel bottino di medaglie d’oro. La Russia poi deve guardarsi dalla concorrenza degli Stati Uniti e dell’Ucraina, con la nazione dell’Est Europa che è riuscita ad arrivare in doppia cifra di ori e si sta confermando dove è sempre stata, cioè tra le prime 6 delle Paralimpiadi.

Molto bene anche il Brasile e l’Azerbaijan, mentre rispetto alle prime due giornate si è fermata l’Australia: gli oceanici sono stati ripresi dall’Italia, che continua a infilare medaglie d’oro e, grazie al nuoto nel quale ci giochiamo il podio nel medagliere specifico, ha ritrovato la Top Ten generale e ora spera di conservarla. Ora, non resta che scoprire quello che succederà nelle gare di lunedì 30 agosto: per il medagliere delle Paralimpiadi Tokyo 2020 siamo pronti a vivere un’altra grande giornata.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina 46-29-29 (totale 104)

2. Gran Bretagna 23-19-18 (totale 60)

3. Stati Uniti 15-16-9 (totale 40)

4. Comitato Paralimpico Russo 15-9-28 (totale 52)

5. Ucraina 10-22-11 (totale 43)

6. Brasile 10-5-15 (totale 30)

7. Azerbaijan 9-0-3 (totale 12)

8. Australia 8-15-13 (totale 36)

9. ITALIA 8-10-9 (totale 27)

10. Olanda 7-7-5 (totale 19)

