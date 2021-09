Medagliere Paralimpiadi Tokyo 2020/ Medaglie Italia e diretta 4 settembre 2021

Eccoci alla penultima giornata alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: siamo ormai agli sgoccioli di questa magnifica edizione dei giochi nipponica, ma anche oggi, sabato 4 settembre 2021 saranno tante le gare e le finali che ci faranno compagnia e dve speriamo l’Italia abbia occasione di ritoccare il suo medagliere. In ogni caso non possiamo che già dirci super soddisfatti di quanto fatto dalla nostra selezione: la spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 ha superato parecchi record e nel medagliere la nostra posizione è quanto mai solida. Pure come detto anche oggi le chance per i nostri beniamini di mettersi in mostra non saranno poche: basta vedere che ci propone il calendario per questa giornata. Le prime emozioni al solito in piena notte: alle ore 2.30 cominceremo con la canoa (De Paolis), il tiro a segno (Fazio, Novaglio, Liverani) e il tiro con l’arco (Mijno, Travisani), ma anche con l’atletica con le qualificazioni ai 100m con Caironi, Contraffatto e Sabatini, che speriamo possano tutte accedere alla finale (attesa alle 14.26). Non saranno poche le nostre carte da medaglia: vedremo che accadrà.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020: CINA SEMPRE IN TESTA, ITALIA NONA

Come abbiamo accennato rima, alla vigilia della penultima giornata a Tokyo, per il medagliere delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia vanta una solidissima nona posizione. Grazie alle cinque medaglie arrivate dal nuoto anche ieri, il tricolore vanta ora da parte un bottino di ben 13 ori, 27 argenti e 25 bronzi, per un totale di 65 medaglie (le porrebbero al settimo gradino). Davvero un bilancio straordinario, ma che potrebbe ancora migliorare. In ogni caso leader assoluta nella classifica del medagliere alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 è la Cina, che comanda con 184 medaglie e ben 85 del metallo più prezioso: alle sue spalle la Gran Bretagna con 37 ori e 111 podi complessivi, con gli Stati Uniti che si prendono il terzo gradino, con 92 medaglie e ben 34 titoli.

Pure subito dieto in agguato è la selezione russa che pure vanta 34 medaglie d’oro, ma anche 29 argenti e 44 bronzi: quinta l’Ucraina con 24 ori e sesta l’Olanda che è salita sul primo gradino del podio 23 volte ( e registra 54 medaglie nel complesso). Ancora Brasile e Australia per il settimo e ottavo gradino della classifica, rispettivamente con 21 e 18 medaglie d’oro a testa e nona per l’appunto l’Italia con un super bottino di 65 medaglie. Nella top ten resiste poi l’Azerbaigian con 12 ori (l’ultimo vinto ieri nel nuoto) un argento e 4 bronzi.

MEDAGLIERE PARALIMPIADI TOKYO 2020

1. Cina 85-53-46 (184)

2. Gran Bretagna 37-34-40 (111)

3. Stati Uniti 34-34-24 (92)

4. Comitato Paralimpico Russo 34-29-44 (107)

5. Ucraina 24-44-26 (94)

6. Olanda 23-15-16 (524

7. Brasile 21-14-26 (61)

8. Australia 18-24-27 (72)

9. ITALIA 13-27-25 (65)

10. Azerbaijan 12-1-4 (17)

