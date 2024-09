In un calcio sempre più “mediatico”, l’impatto reputazionale che ha la presenza di una squadra su media e social è importante anche per gli stessi club, non a caso sta riscuotendo grande curiosità e attenzione MediaScore, la classifica Serie A… ma tra news e social. A stilarla Comin & Partners e Volocom che, in collaborazione con Calcio e Finanza, producono ogni settimana una rilevazione sulle menzioni delle società del massimo campionato italiano su stampa e social media. Bisogna, in realtà, parlare di due graduatorie ben distinte: la prima viene stilata in base a quanto si parla delle squadre su testate giornalistiche cartacee e online, l’altra invece riguarda le citazioni fatte dai tifosi sui social.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Udinese prima, vince la Lazio! Diretta gol live score (16 settembre 2024)

In entrambe le classifiche in vetta c’è la Juventus. Per quanto riguarda quest’ultima rilevazione, che riguarda la settimana trascorsa, il club bianconero ha raccolto sui social 42.700 menzioni. Al secondo posto l’Inter con 33.400 menzioni, il Milan è a quota 33.100 citazioni, a seguire Napoli (23.700) e Roma (21.900). La Juventus domina anche la classifica di Serie A per quanto riguarda le menzioni sulla stampa: sono 14mila. A seguire in questo caso il Napoli (12.325), poi l’Inter (12.319).

Diretta/ Lazio Verona (risultato finale 2-1): successo biancazzurro! (Serie A, 16 settembre 2024)

DI COSA HANNO PARLATO SOCIAL E MEDIA

Quali sono i temi principali secondo MediaScore che dominano il dibattito dei tifosi sui social? Dalle menzioni emerge l’attenzione al Fantacalcio e al calciomercato, perché ci sono giocatori che sono svincolati, come nel caso di Adrien Rabiot, su cui ha deciso di puntare il Marsiglia. Ovviamente c’è anche il dibattito sulla Champions League alle porte con una nuova formula.

Per quanto riguarda la copertura dei media, ritroviamo il calciomercato e l’analisi dell’impatto che hanno avuto finora i nuovi acquisti, così come la Champions League, ma è stato “coperto” anche Antonio Conte, protagonista della quarta giornata di Serie A: dopo un inizio difficile alla guida del Napoli ha trovato la vetta della classifica, quella che si basa sui punti conquistati in campo.

Diretta/ Parma Udinese (risultato finale 2-3): rimonta incredibile, Thauvin MVP! (Serie A, 15 settembre 2024)

La classifica media di MediaScore durante la quarta giornata ha visto un cambiamento nel posizionamento nelle posizioni dopo il podio. Ad esempio, Cagliari e Venezia hanno tratto beneficio dalle sfide con le big, non il Genoa per il pareggio in extremis con la Roma. Lazio e Parma raccolgono poche menzioni, del resto sono impegnate il lunedì sera. Per quanto riguarda la classifica social, i cambiamenti sono positivi anche per l’Empoli, oltre che per Cagliari e Venezia, per via del pareggio con la Juventus, invece il Monza perché ha sfiorato quella che sarebbe stata una vittoria clamorosa con l’Inter.

IL “VALORE” DEI CLUB SU MEDIA E SOCIAL

La misurazione della quantità e qualità delle lezioni sui social e sui media tradizionali è, secondo Gianluca Comin, fondatore e presidente di Comin & Partners, un «indicatore fondamentale» per la comprensione del valore reale dei club anche fuori dal rettangolo di gioco. Valerio Bergamaschi, founder e CEO di Volocom, lo definisce un «servizio innovativo e unico» che consente di controllare ed esaminare la comunicazione che ruota attorno ai club del principale campionato italiano, consentendo anche di valutare qual è la percezione di tifosi e pubblico.

Infatti, Luciano Mondellini, senior partner di Fair Play Media e direttore di Calcio e Finanza e Sport e Finanza, evidenzia come le stesse società calcistiche siano «sempre più attente» all’aspetto reputazione su media e social. Stilare queste due classifiche, dunque, non ha solo valore giornalistico e informativo, è anche «uno strumento attraverso il quale valutare un club nella sua operatività aziendale».

COME VIENE STILATA LA CLASSIFICA SERIE A MEDIASCORE

La classifica MediaScore è realizzata tramite il metodo “web e social listening“, che parte dalla raccolta e analisi delle citazioni su Internet e dei contenuti pubblici presenti sui social, arrivando così a una valutazione delle menzioni per ogni club di Serie A nella settimana di riferimento. Si parte, infatti, dalle ore 00.01 del lunedì e si termina alle ore 23:59 di domenica.

Volocom raccoglie i dati tramite un costante monitoraggio dei volumi di conversazioni e dei trend di menzioni nella settimana. Per quanto riguarda l’analisi delle menzioni sui social, viene eseguita una ricerca per parole chiave su un campione statistico dei dati disponibili, 1.211.100 in totale.